Com si fos un altre ‘match-ball’

Contra el RETAbet Bilbao Basket va ser un match-ball, és a dir, si el BC MoraBanc aconseguia la victòria i l’UCAM Múrcia perdia contra el Tecnyconta Saragossa, els de Joan Peñarroya es podien haver classificat per al play-off pel títol, però aquesta combinació no es va donar. El MoraBanc afronta diumenge una nova final per assolir la fita, i aquesta vegada ho haurà de fer com si fos un nou match-ball amb la visita del València Basket a les 12.30 hores de diumenge. Els de Pedro Martínez lluiten de tu a tu pel lideratge amb el Reial Madrid, que serà l’últim rival dels andorrans en un partit que es jugarà el diumenge 14 de maig a les 18 hores i no a les 18.30 hores com estava previst inicialment.

“A Andorra ens espera un parit dur i competit fins al final”, va assegurar l’ala Fernando San Emeterio, que va parlar sobre l’interessant duel entre dos dels millors pivots de la Lliga ACB: Bojan Dubljevic i Giorgi Shermadini. “Són dos grans jugadors que estan fent una temporada molt bona. Segur que aquest serà un duel bonic per a l’espectador i suposo que per a ells també.” Els valencians visiten un pista que porta un balanç de tretze victòries i una derrota. Només hi ha guanyat el Baskonia. “Ells juguen molt còmodes a casa seva. Gran part de l’èxit de la seva temporada és pels seus partits a casa”, va sentenciar l’ala santanderí.

ROMAN MONTaÑEZ, RETIRAT

Un ex del River Andorra, que va jugar un mes al club andorrà l’any 2012, Román Montañez, va anunciar ahir la seva retirada al final de temporada després de 20 anys com a professional. El capità de l’ICL Manresa, de 38 anys, es va estrenar a la Lliga ACB amb el TDK Manresa i amb els andorrans va jugar a la LEB Or substituint el lesionat Thomas Schreiner, i ho va fer en tres partits.

Martí Escoriza dissenya el tercer equipament

Martí Escoriza, alumne del col·legi espanyol María Moliner, ha dissenyat el tercer equipament del primer equip del Bàsquet Club Andorra, que estrenarà en el partit de diumenge contra el València Basket. El guanyador del concurs escolar, que va comptar amb el suport de Pyrénées, rebrà de premi un iMac. Els altres quatre dissenys finalistes, d’Andrea Arnal, Júlia Cimeno, Paula Talarn i Lea Guillén, rebran un lot del club per haver arribat a la final del concurs.