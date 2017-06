Compleixen l’objectiu: sortir-ne vius

L’objectiu era clar: sortir vius per tenir opcions al partit de tornada. El van assolir, però l’FC Santa Coloma podia haver obtingut millor premi amb una gran oportunitat de gol del canari Chus Sosa i un penal no xiulat sobre Juanfer Laín del defensa serbi Daniel Stojkovic. Finalment, els de Richard Imbernón, en la seva estrena enguany a la primera prèvia de la Champions League, van perdre per 1 a 0 contra el campió armeni, l’Alashkert FC, amb un gol del davanter serbi Uros Nenadovic. La tornada, dimarts vinent a l’Estadi Comunal, és una nova opció per eliminar un equip armeni i repetir la gesta contra el Banants de passar a la segona prèvia.

Abans del partit, l’FC Santa Coloma va rebre el primer cop dur ja que el migcampista José Pedrosa Galán, fitxat per disputar la Champions League, no podia jugar, tot i haver viatjat, perquè el club no va rebre el trànsfer internacional. El migcampista de Lleó va jugar el curs passat al CE L’Hospitalet i es va quedar a la graderia en un dels partits més importants de l’any per als colomencs. Per tant, Richard Imbernón va tenir una baixa sensible; tot i això, els colomencs van fer un partit força sòlid davant d’un Alashkert més combinatiu que el curs passat amb jugadors de molta qualitat tècnica com el serbi Uros Nenadovic i també la classe del migcampista Artak Edigaryan. Els armenis van dominar un equip colomenc encertat en els primers 20 minuts de partit. Al minut 9, Eloy Casals va evitar el xut d’Artak Edigaryan després d’una centrada per l’esquerra. Al minut 15, Quique Cubas va rematar de cap al segon pal, però un defensor armeni va refusar amb el cos quan la pilota semblava que anava a petonejar la xarxa. Al minut 27, nova aproximació colomenca amb un xut llunyà per sobre del travesser del gallec Xaime Noguerol. Dos minuts després, Eloy Casals va evitar el gol d’Uros Nenadovic a passada d’Artak Dashyan. Això sí, la primera gran ocasió va ser per l’Alashkert quan una bonica passada a l’espai lliure d’Artak Dashyan cap a Uros Nenadovic va deixar tot sol el serbi. Però quan va xutar creuat va aparèixer el peu salvador d’Andreu Ramos enviant a córner. A partir del minut 30, l’Alashkert es va sentir molt a gust sobre el terreny de joc i al minut 38 va arribar l’1 a 0 amb un gol d’Uros Nenadovic de taló després de rebre una assistència d’Artak Dashyan. L’error defensiu en cadena el va pagar molt car l’equip dirigit per Richard Imbernón. Abans del descans, dues oportunitats més del campió armeni, però una la va refusar Eloy Casals i l’altra va sortir fregant el pal.

A la represa, l’FC Santa Coloma va tenir una bona posada en escena i al primer minut va demanar penal sobre Juanfer Laín fet pel serbi Daniel Stojkovic. El central va agafar de la samarreta el jugador colomenc, però l’àrbitre búlgar Stefan Apostolov no va xiular res de res. Tres minuts després, els de Richard Imbernón van poder empatar. El gallec Quique Cubas feia una magnífica passada a Chus Sosa i aquest va driblar al porter Arsen Beglaryan i sense angle i a porteria buida va enviar força desviat. Aquesta ocasió va provocar un xic de desil·lusió als colomencs, però van continuar sent sòlids al darrere. Els canvis no van aportar gran cosa als dos equips. L’àrbitre búlgar va perdonar l’expulsió al defensa Mladen Zeljkovic. El partit va morir quan l’àrbitre va xiular abans de temps el final del partit mentre atacava l’FC Santa Coloma. La jugada va ser molt protestada, però la decisió ja estava presa. L’1 a 0 deixa viu als colomencs per la tornada i aquest era l’objectiu principal.

Richard Imbernón: “Jo destacaria un error de l’àrbitre en no xiular un penal clar sobre Juanfer”

Decebut, però a la vegada satisfet perquè l’objectiu principal es va assolir, i aquest era tenir opcions al partit de tornada. El tècnic Richard Imbernón va fer aquesta anàlisi del partit. “El nostre objectiu estava clar i aquest era que l’eliminatòria no s’havia de decidir aquí. Ho hem aconseguit. Estic trist per la derrota, però content perquè hem aconseguit l’objectiu”, va assegurar Richard Imbernón, que va parlar de l’actuació arbitral. “Pel que fa a l’àrbitre és una persona que ha de prendre decisions, moltes decisions i és normal que s’equivoqui, però jo destacaria un error en un penal clar sobre Juanfer Laín no xiulat. És un error i l’hem d’acceptar com a tal”. També va mostrar la seva ambició davant dels periodistes armenis. “El nostre objectiu és passar a la segona prèvia de la Champions. Avui [ahir per al lector] estem un pas més enrere ja que hem perdut, tot i així, en el nostre terreny de joc som molt difícils de batre. Tindrem les nostres ocasions i esperem aprofitar-les”. Richard Imbernón va defensar-se quan li van dir que l’FC Santa Coloma va renunciar a la pilota. “Nosaltres no renunciem a l’atac, però som conscients que juguem contra un equip professional. No tenir la pilota no és sinònim de no voler-la”, va sentenciar.