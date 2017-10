Compte enrere per a la Copa del Món

Grandvalira va iniciar ahir el compte enrere per a la celebració de les finals de la Copa del Món del 2019 amb la constitució del comitè d’honor que presidirà el cap de Govern, Antoni Martí. Abans però, del 12 al 18 de març vinent la pista Avet i la pista Àliga acolliran les finals de la Copa d’Europa, cita que servirà de test per a les finals de la Copa del Món, que se celebraran de l’11 al 17 de març del 2019.

Així mateix, segons va explicar el director general del Comitè organitzador de les finals de la Copa del Món del 2019, Conrad Blanch, la plataforma de Soldeu estarà enllestida el novembre del 2018 tot i la complexitat de les obres, de les exigències marcades des de Medi Ambient perquè es respecti al màxim l’entorn, i del fet que durant l’hivern els treballs s’hauran de compatibilitzar amb l’explotació del camp de neu.

De fet, des del comitè es va reiterar la necessitat d’aquesta infraestructura per a poder seguir optant a l’organització d’esdeveniments d’aquestes característiques. En aquest sentit, el president de la Federació Andorrana d’Esquí, Albert Coma, va afirmar amb contundència que “si no la tenim no tindrem res més” i que, en canvi, “si ho fem bé serà la porta de sortida per tenir per sempre més esdeveniments d’aquest tipus”, una conclusió a la qual el dirigent de la FAE ha arribat “després d’haver tingut moltes entrevistes amb el president i la secretària general de la FIS”.

Per la seva part, Blanch va reiterar que les finals de la Copa del Món no es podien fer si no s’arreglava l’arribada de la pista Avet, per una qüestió de seguretat però també per tenir més espai per a les televisions o més places d’aparcament, mentre que el cap de Govern va defensar l’obra assegurant que “ho tornaria a fer, no per una parròquia, sinó per un projecte global que es diu Andorra”.

En aquesta línia, Martí va reiterar que “no sé si la plataforma provocarà danys col·laterals, però el que sí que portarà és beneficis nacionals”, ja que el suport del Govern en un esdeveniment com aquest es basa en el fet que contribueix a “seguir fent d’Andorra un país de referència a nivell esportiu”.

El cap de Govern, que va expressar novament el seu desig que es preservi la marca Grandvalira, també va remarcar que la plataforma, tot i que no és fàcil de finançar, va a càrrec d’Ensisa sense cap aportació de l’executiu. Preguntat sobre el fet que la declaració d’interès general s’hagi portat a la justícia, Martí va dir que “estem molt tranquils, tot i que sempre hem de ser respectuosos amb les decisions judicials”, i va insistir que la plataforma “s’havia de fer sí o sí”, de manera que “si ho hagués de tornar a fer, ho tornaria a fer”.

Les finals de la Copa del Món són “una fita històrica per una estació andorrana i per al país, ja que és la màxima competició a què podem aspirar”, va assegurar el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, com a representant de l’accionista majoritari d’Ensisa. L’esdeveniment, que coincidirà amb la commemoració del Dia de la Constitució, comptarà amb els 25 millors esquiadors del món de cada disciplina i té un pressupost de 4 milions d’euros. D’aquests, 1,16 milions els aporten les institucions i 1,1 els patrocinadors, mentre que 850.000 euros són en concepte de drets de televisió i l’aportació d’Ensisa ascendeix a 672.000 euros.

Blanch va explicar que serà un programa intens amb un total de nou proves, que obligarà a fer algunes curses de manera simultània a les pistes Avet i Àliga, de manera que l’equip tècnic s’haurà de reforçar. Pel que fa a l’audiència, l’objectiu és superar els 28 milions d’espectadors que van seguir en directe la darrera competició a Aspen, i que s’assoleixin els 700 milions d’espectadors sumant tots els programes que s’emetran sobre l’esdeveniment. Però un dels aspectes fonamentals, segons Blanch, és aconseguir que el públic es faci seva la prova, de manera que es crearan paquets per atreure visitants, un programa a les escoles per difondre l’esdeveniment i diverses activitats socials per tal que Andorra s’hi impliqui.

De cara al futur, Mandicó va reconèixer que es podria optar a organitzar uns Campionats del Món tot i que actualment no hi ha els diners per fer-ho. De la seva banda, Albert Coma, que l’any vinent deixarà el càrrec després de 18 anys, va aprofitar per reclamar al cap de Govern que el seu “últim somni” seria que Andorra tingués un aeroport, ja que és “l’aposta de futur per l’esquí també per Andorra”. En matèria esportiva, Coma també va dir que per ell seria una decepció molt gran que les finals no tinguessin un representant andorrà, però va admetre que és “molt complicat assolir-ho”.