Confiança amb l’equip

Sis partits i una única victòria. Aquest és el pobre balanç del Bàsquet Club MoraBanc Andorra en l’inici de curs. Derrotes contra el Reial Madrid, Montakit Fuenlabrada i UCAM Múrcia a la Lliga ACB i desfetes a l’EuroCup contra l’Unics Kazan i el Fiat Torí Auxilium. L’única victòria contra l’Herbalife Gran Canària i no exempta de patiment després de jugar 35 minuts del millor bàsquet del que portem de temporada. De moment, aquest nou projecte liderat una temporada més des de la banqueta per Joan Peñarroya no rutlla com tothom desitjava. En tots els partits s’ha donat la cara fins al final. L’ADN competitiu ningú el discuteix, però només s’ha portat el ritme del partit i s’ha jugat amb fluïdesa els primers 35 minuts contra l’Herbalife Gran Canària i els primers 16 minuts contra el Fiat Torí Auxilium. Contra els de Luca Banchi, els de Joan Peñarroya dominaven per 14 punts de diferència al segon quart i al tercer va rebre, de manera totalment incomprensible i contra un equip anàrquic i de molt joc individual, 33 punts. Mala peça al teler. De l’equilibri i la solidesa es va passar al desgavell defensiu. Una derrota per reflexionar i deixant la sensació que el Fiat Torí no havia fet tants mèrits per guanyar el partit sinó que va saber aprofitar els regals dels andorrans.

És evident que en el nou BC MoraBanc Jaka Blazic és el jugador que agafa més responsabilitat ofensiva i és el nou líder de l’equip. L’ànima. És el més entonat, tot i les seves errades decisives en moments importants en el tir lliure. L’ala Vlado Jankovic també està aportant i Andrew Albicy està més encertat en la direcció que un irregular Jaime Fernández. Hi ha jugadors que encara no aporten el que s’espera d’ells: David Walker, David Jelínek, John Shurna o Moussa Diagne. A més a més, Przemek Karnowski està en fase d’adaptació, però fins quan? “Això és un equip i els jugadors que estan amb bones sensacions han de treballar per tenir-ne i els jugadors que tenen bones sensacions haurien d’ajudar a qui no les té per ajudar l’equip. El cor i la confiança de l’equip ha d’anar cap aquí. Queden encara dos mesos per davant amb les dues competicions i molts partits per jugar”, va assegurar el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, que va tenir un retret per l’equip. “La pretemporada va deixar bones sensacions i les hem de seguir tenint, però hi ha detalls clarificadors i no pot ser que fallem tants tirs lliures. Aquesta faceta del joc t’ajuda a guanyar partits i en aquest cas a nosaltres ens estan ajudant a perdre. Hem de millorar en concentració i en confiança”. A la Lliga ACB, els de Peñarroya tenen un 71,68% d’encert i a l’EuroCup un 66,1%.

Francesc Solana també va tenir una lectura positiva per l’equip. “Hem demostrat que tenim esperit i això continua. Hem de seguir perquè acaba de començar”. El director esportiu també va parlar d’una possible recepta. “Jo crec que hem d’encadenar moments que no siguin d’alts i baixos i no entrar en la muntanya russa de cada partit que hem jugat menys contra l’Herbalife Gran Canària. Hem de guanyar en equilibri i jugar amb ritme”. Sigui com sigui no està preocupat. “No sé si la paraula preocupat seria la correcta. És evident que no és l’inici que volíem, però tenim confiança amb l’equip”. El proper partit a la pista del Tecnyconta Saragossa. Els de Jota Cuspinera encara no han guanyat cap partit i el tècnic de Getxo va encetar el passat cap de setmana una guerra contra els àrbitres.

Mentrestant, el substitut de Beqa Burjanadze encara no arriba. Francesc Solana continua buscant el perfil, tant esportiu com econòmic, que encaixi dins del grup. Hi ha jugadors ex NBA que estan demanant diners que no s’ajusten al pressupost que té el club per un jugador que ha d’arribar com a temporer fins al mes de febrer quan l’ala pivot georgià té previst reaparèixer. L’ex de l’FC Barcelona Lassa, Jonathan Holmes va ser una opció, però el jugador es va despenjar demanant uns emoluments inabastables per el club. L’ala pivot, de 24 anys i 2,03, va ser tallat per Boston Celtics i la temporada passada va ser temporer en el club blaugrana substituint el lesionat Víctor Claver. Per tant, el club està treballant ara per fitxar una opció d’ala pivot europeu i un altre de nord-americà. El perfil és clar: un ala pivot amb bona mà des de la línia de 6,75. A l’estil Beqa Burjanadze. Al mercat hi ha opcions interessants, però el pitjor de tot plegat és el preu i també que accepti venir com a temporer. Els descarts de l’NBA són una opció, tot i així, també es busca que pugui tenir experiència a la Lliga ACB. Un talent que està lliure és l’ala pivot nord-americà i canadenc, Kyle Wiltjer. El Baskonia es va interessar per ell i el jugador va ser tallat per Los Angeles Clippers. És fill de Greg Wiltjer que va jugar al Barça i a l’Osca. Wiltjer fill té 24 anys i fa 2,08. Té bona mà des de la llarga distància i és d’aquests ala pivots que tant agraden a Joan Peñarroya: bon canell i que juga obert. La temporada passada va estar a cavall de Houston Rockets i Rio Grande Valley Vipers. Francesc Solana no va parlar de noms. “Estem buscant. Hem tingut diverses opcions que no han quallat. Fitxarem segur...”.

Vincent Collet convoca Albicy per al PreMundial

El seleccionador de França, Vincent Collet, va donar a conèixer la preselecció per a la ronda classificatòria del Mundial de Xina del 2019 i que tindrà dos partits al mes de novembre contra Bèlgica i Bòsnia. A la llista de 15 es troba el base francès del BC MoraBanc, Andrew Albicy. Els directors d’orquestra convocats pel seleccionador són els jugadors Thomas Heurtel (FC Barcelona Lassa), Antoine Diot (València Basket), i també Nando De Colo i Leo Westermann (CSKA Moscú). A més, hi ha un total de nou possibles recanvis.

Podoactiva renova per un any amb el BC MoraBanc

Podoactiva, empresa que va crear l’exciclista resident Ángel Vicioso i de la qual és director, realitzarà una temporada més l’atenció podològica als jugadors del primer equip del BC MoraBanc. “La cura especialitzada dels peus dels esportistes s’està demostrant vital per al seu estat de forma general, el seu rendiment i per a la prevenció de lesions, de manera que per nosaltres és important tenir el suport de Podoactiva”, va assegurar el president del club, Gorka Aixàs.

Per la seva banda, Ángel Vicioso estava força satisfet per aquesta renovació. “És molt important mantenir llaços de col·laboració amb un dels principals clubs del país”.

