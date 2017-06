Connexió francesa a l’FC Lusitans

És molt difícil veure joves jugadors de primera i segona divisió espanyola a la Lliga Grup Sant Eloi. No es fixen gaire en la competició veïna. Potser no la consideren interessant, però França sí que mira cap aquí. La connexió francesa sí que existeix i tot gràcies a l’arribada de Guillaume Jouberjean. Un tipus que és un gran coneixedor del futbol francès. A la Unió Esportiva Engordany ho va intentar, però l’arribada de jugadors amb experiència a la Ligue 1 com Fabrice Begeorgi, Julien Benhaim o després d’altres amb experiència en categories més baixes com Jérémy Lempereur o Quentin Vandamme no van servir per jugar a la primera prèvia de l’Europa League a la UE Engordany. Jouberjean buscarà una segona oportunitat a la Lliga Grup Sant Eloi i tal com va avançar el diari BonDia donarà suport a l’FC Lusitans, que aspira a tornar a disputar competició europea. Un dels primers francesos en arribar a aquesta aventura ha estat el menut davanter Alexandre Llovet. Nascut a Marsella fa 19 anys i amb contracte amb vigor amb el Montpellier de la Ligue 1, tot i tenir més minuts amb el segon equip. L’arribada de Jean-Louis Gasset i Ghislain Printant per substituir Frédéric Hantz va deixar sense opcions amb el primer equip a Alexandre Llovet, campió de la Ligue 1 al 2012. “Busco tenir minuts i demostrar les meves qualitats i després intentar ajudar a tornar a classificar l’FC Lusitans per jugar a Europa”, va assegurar Alexandre Llovet, que ha rebut els consells de Julien Benhaim, que jugava la temporada passada a la UE Engordany cedit pel Bastia i que té l’opció de fitxar per al Melilla. “El futbol andorrà és per mi totalment desconegut, però Julien Benhaim m’ha parlat molt bé d’aquí i jo crec que podré demostrar aquí tot el meu joc”. El Montpellier ha cedit el jugador. Un davanter que somia a jugar a la primera o segona divisió espanyola com el seu amic Jonas Martin, que milita al Betis, i també de Bilal Boutobba al Sevilla Atlético. “Per a mi aquesta és la millor cessió possible i jo estic encantat per tenir aquesta oportunitat. La meva idea és arribar a la segona divisió espanyola i també m’agradaria triomfar a l’Olympique de Marsella on em vaig formar. Pas a pas”, va dir Alexandre Llovet, que va debutar a la Ligue 1 contra el Dijon entrant al minut 84 en substitució de Souleymane Camara i donant l’assistència per al gol de Jérôme Roussillon. També va jugar contra el Tolosa set minuts en substitució de Paul Lasne amb derrota per 1 a 0 i un partit de Copa de França contra l’Olympique de Lió amb derrota per 5 a 0.

Tiago Targino, nou davanter per somiar amb Europa

L’FC Lusitans també ja té davanter centre per a la nova temporada i es tracta de Tiago Targino. El davanter portuguès, de 31 anys, jugava la temporada passada al Sampedrense on va arribar procedent de l’Académica Lobito. Tiago Targino va marcar 15 gols amb la samarreta del Vitoria de Guimaraes després de jugar del 2004 al 2012 al club portuguès. Després va fitxar per al Manisaspor de Turquia i va començar la seva peregrinació passant pel Randers danès, el Vitoria Setúbal, l’Sporting Clube Olhanense, l’AEL Limassol, el Jagiellonia Białystok i el Trofense. Un home gol totalment necessari en una plantilla que està de renovació.