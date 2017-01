Cristian España acaba 24è i ja és 22è a la general del Dakar

La doble jornada de descans no va afectar gaire el pilot andorrà Cristian España, que en la setena etapa del Ral·li Dakar va finalitzar en 24è lloc, a 22.43 del primer classificat, Ricky Brabec, el company del resident Joan Barreda a Honda. Amb aquesta 24a posició, España se situa 22è a la general. L’organització va haver de retallar la setena etapa per les pluges. Els 322 quilòmetres cronometrats previstos es van reduir a 161, però els motors van tornar a rugir en la ruta entre La Paz i Uyuni, sempre per Bolívia. El resident Joan Barreda va acabar quart, a 6.51 del primer, i és novè a la general. En cotxes, al tancament d’aquesta edició s’havia imposat Stéphane Peterhansel i el resident Cyril Despres i David Castera eren vuitens.

Foto: VÍCTOR ELEUTERIO