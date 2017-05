Darío Xabier Pérez i Òscar Fernández opten als 100.000 euros de 'La cistella dels teus somnis'

Darío Xabier Pérez i Òscar Fernández han sortit escollits en un sorteig on hi jugaven 1.160 participacions com a finalistes de 'La cistella dels teus somnis' de MoraBanc, i optaran així a guanyar el premi de 100.000 euros si aconsegueixen encistellar un llançament des del mig del camp durant el descans del partit entre el MoraBanc Andorra i el Reial Madrid. 'La cistella dels teus somnis' és una iniciativa de MoraBanc amb la col·laboració del BC MoraBanc Andorra que es va presentar el passat mes de gener.

Els dos tiradors finalistes han estat presentats a les seves respectives oficines, on han rebut la samarreta oficial del club amb el seu nom i una pilota oficial per entrenar abans del dia 14 de maig, dia del llançament. Durant aquests dies previs, l’Òscar i el Darío faran un entrenament amb els entrenadors del primer equip del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya, David Eudal i Paco Vázquez per millorar el seu tir i incrementar les seves opcions.

'La cistella dels teus somnis' és una iniciativa de MoraBanc amb la col·laboració del BC MoraBanc Andorra que es va presentar el passat mes de gener. Des de llavors els clients han tingut la possibilitat de sumar participacions per prendre part al sorteig gràcies a la seva vinculació amb el banc, fent servir la banca digital o contractant productes i serveis MoraBanc.