David Navarro deixa el BC MoraBanc després de quatre temporades

El primer jugador en anunciar el seu adéu. L'escorta català i capità de l'equip el curs passat, David Navarro, deixa el Bàsquet Club Andorra després de quatre temporades. Tal com va avançar el diari BonDia, les negociacions per renovar al d'Esparraguera es van complicar després de rebre una oferta més baixa que el curs passat i tenir sobre la taula una interessant proposta de l'Obradoiro -també avançada per el BonDia-. Per tant, el club presidit per Gorka Aixàs va anunciar ahir el seu adéu i David Navarro deixarà un club on era molt estimat per l'afició. Als seus 34 anys començarà una nova aventura i torna a Galicia. David Navarro va jugar dues temporades al Club Baloncesto Rosalia de Castro, el Beirasar Rosalia de Santiago de Compostel·la i també va jugar al Gestibérica de Vigo una temporada a les ordres del desaparegut recentment Quino Salvo. La connexió gallega també s'ha perllongat en la seva vida personal perquè la seva parella és de Porriño (Pontevedra). David Navarro va arribar al BC MoraBanc Andorra quan l'equip milita a Leb Or després de fitxar procedent del Blancos Rueda de Valladolid. Sempre ha estat una referència i ha jugat en dues posicions: base i la seva escorta. Aquesta temporada ha anotat 6,2 punts, 2 rebots, 1,7 assistències i 6,5 de valoració en 19,7 minuts per partit. Marxa d'Andorra amb dos nens i sent el capità de l'equip que ha jugat una temporada espectacular finalitzant entre els vuit millors de la Lliga ACB i tornant després de 22 anys a Europa. Moncho Fernández té una joia i per dues temporades.

L'escorta es va acomiadar a travès del web del club amb aquest escrit:

"Vaig arribar al club sense fills i amb l’equip jugant a la Leb or, i marxo amb dos fills preciosos i sent un dels capitans d’una temporada històrica.

He viscut quatre anys molt importants a la meva vida on sempre he intentat fer el millor possible dins i fora de la pista i nomes puc estar agraït per tot el que m’ha passat.

Per això vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que això fos així. Al president Gorka Aixas, Francesc Solana i Joan Peñarroya per fitxar-me, a la resta de treballadors del club que sempre m’han tractat estupendament, a tots els jugadors que han passat aquestes quatre temporades i especialment a tota la afició i gent d’Andorra que m’han fet sentir molt estimat.

Andorra sempre serà un lloc especial per mi"

David Navarro.