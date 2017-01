De la Youth League a la Lliga

No tots arriben a l’elit ni tots els que estan a l’FC Barcelona s’hi queden. La vida de color de rosa que es viu a l’entitat blaugrana té també altres contrastos. Com el cas d’Isaac Padilla. Només té 20 anys i ha passat de jugar la Youth League –la Champions League per a les joves promeses del futbol– amb el juvenil de l’FC Barcelona a tocar de peus a terra, per diferents circumstàncies de la vida, a la Lliga Grup Sant Eloi. El 23 de febrer del 2015 jugava contra l’Anderlecht els vuitens de final al Constant Vanden Stock Stadium de Brussel·les i diumenge, si l’entrenador del Tic Tapa UE Sant Julià Luis Blanco ho creu convenient, podria debutar, a les quatre de la tarda a Alàs, contra l’FC Lusitans.

El futbol té aquestes coses, i aquesta jove promesa vol tornar a entrar dins del cercle i ell i el seu agent, Jordi Villazón, han vist en el club lauredià una oportunitat per rellançar una carrera que aspirava a tot però que una lesió greu va truncar. “Em vaig trencar el tendó de l’isquiotibial quan estava a l’FC Barcelona, amb el qual tenia un any més de contracte i un altre d’opcional. Em van operar, però no del tot bé, i en el primer entrenament se’m va tornar a trencar i vaig passar novament pel quiròfan, tot i que aquesta vegada em va operar un finlandès i em va curar. Vaig estar un any sencer allunyat dels terrenys de joc i em van rescindir el contracte”, va recordar Padilla.

Nascut a l’Hospitalet de Llobregat, va decidir fitxar pel Centre d’Esports Sabadell, però primer per jugar amb el segon equip al grup 5 de Tercera Divisió. Al desembre, segons el seu contracte, havia de pujar al primer equip de la Segona Divisió B, però una lesió muscular li va restar punts. Mentrestant, el Tic Tapa UE Sant Julià es va moure al mercat d’hivern a la recerca d’un davanter centre que formés parella amb José Antonio Villanueva, Villa, i va apostar per l’ex-extrem de l’FC Barcelona juvenil. “La veritat és que no havia sentit a parlar mai del futbol andorrà. Avui [ahir per al lector] m’ho han explicat una mica i sembla que és un futbol diferent perquè tot hi està més professionalitzat. Això sí, l’únic que vull fer és jugar, fer gols i tornar al lloc més alt.”

Els qui han aconseguit arribar a l’elit són dos dels seus bons amics: Jordi Alba i Munir el-Haddadi. “No els he dit que he vingut aquí perquè ells ja tenen la seva vida.” Al juvenil de Can Barça, d’on va arribar procedent de la Damm tot i que també va jugar amb el juvenil B de l’Espanyol, va coincidir amb jugadors com el capità de l’FC Barcelona B, Sergi Palencia, el migcampista, també del segon equip blaugrana, Wilfrid Kaptoum i un jugador que ja ha debutat al primer equip, Àlex Carbonell. “Allà, al Barça, tot és més fàcil. Ho tens tot i no et falta mai res. És el que tothom vol i desitja, i quan hi estàs no ho valores tant com ho hauries de valorar.” A la Youth League va marcar dos gols contra l’Apoel de Nicòsia a casa i també a fora. “Aquella Youth League va ser una experiència bonica.”

Amb el Tic Tapa UE Sant Julià vol tornar a jugar a Europa. Té clar que per disputar la prèvia de la Lliga de Campions l’equip lauredià hauria de guanyar el títol de Lliga. “M’ha atret molt aquesta opció, perquè al Barça he jugat partits de molt de nivell i és clar que és un altre món. Vull continuar jugant i no estar aturat.” Aquí té una oportunitat, però en una competició que està lluny de l’elit.

El Tic Tapa UE Sant Julià ja té la foto oficial, però sense Isaac Padilla

El Tic Tapa UE Sant Julià, tot i quedar fora d’Europa un any més, és el club que més ha apostat per la comunicació amb el fitxatge del periodista xilè Coke González. El club s’està movent més que ningú per les xarxes socials i ahir va penjar la foto oficial del primer equip, però sense el seu últim fitxatge, Isaac Padilla. L’objectiu de l’entitat serà presentar les seves cinc cares noves del mercat d’hivern els dies vinents a la seu del seu màxim patrocinador. Els de Luis Blanco han incorporat dues peces importants, Nikola Zugic, un migcamista que ja podrà debutar diumenge, i l’extrem Isaac Padilla.