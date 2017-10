De les bones sensacions als dubtes

La pretemporada del Bàsquet Club MoraBanc Andorra va alimentar el positivisme i va deixar bones sensacions. Fins i tot va portar resultats il·lusionadors. L’inici de curs, l’oficial, ha alimentat els dubtes, i per tant la negativitat. Tres derrotes consecutives i queda clar que el nou projecte encara està en fase de construcció. Primer es va perdre contra el potent Reial Madrid, després a la pròrroga contra el sorprenent Montakit Fuenlabrada i ahir contra l’UCAM Múrcia, que encara no havia guanyat cap partit. Els de Joan Peñarroya van caure per 81 a 77 i dimecres reben al poliesportiu d’Andorra l’Unics Kazan en el primer matx de l’EuroCup i, diumenge, l’Herbalife Gran Canària.

L’equip, tot i que lluita i no perd la cara als partits, no està encertat en el rebot, li falta brillantor ofensiva, alguns jugadors no estan en el seu millor nivell i no domina els partits perquè sempre va a remolc. Contra l’UCAM Múrcia –sense Vitor Faverani i José Ángel Antelo– es va veure un bon inici de partit amb un parcial de 2 a 7 i un Andrew Albicy endollat en la direcció. Un parcial de 10 a 0 va despertar l’UCAM Múrcia, liderats pel dominico-nord-americà Sadiel Rojas i la intimidació del center belga Kevin Tumba. El 12 a 7 va fer que Peñarroya demanés temps mort. Era clar que la direcció d’Andrew Albicy el satisfeia i va ser l’única peça que no va tocar fins al final dels primers 10 minuts. El domini va ser per als d’Ibon Navarro. Més dins el partit i, sobretot, capturant més rebots, fet que els donava més opcions després d’errada. Al final del primer quart, una bomba de Jaime Fernández maquillava el marcador amb un 25 a 23. En el segon acte, el parcial de l’UCAM Múrcia de 5 a 0 va ser com enviar un missatge als andorrans. O tenien més tensió o els murcians no tindrien pietat. Un triple de Sadiel Rojas, el seu tercer, i també el tercer 2+1 de Marcos Delía van deixar un 40 a 31. Un parcial de 2 a 5 va deixar al descans un 43 a 36. El BC MoraBanc continuava viu, però amb un joc força irregular amb molts alts i baixos.

A la represa, Przemek Karnowski va dominar la pintura i va carregar de faltes Kevin Tumba i Marcos Delía. Del 50 a 41, amb el triple del veterà Brad Oleson, es va passar al 52 a 50 amb els punts de Karnowski. El pivot, ofensivament, es va mostrar com el més actiu. L’entesa amb Albicy va ser clau i al final del tercer quart, màxima igualtat amb el 62 a 60.

Es pronosticava un altre partit amb final emocionant, i així va ser. Amb més errors que encerts, però els dos equips van optar a la victòria, tot i que sempre amb el domini de l’UCAM Múrcia i un BC MoraBanc a rebuf. Els tirs lliures fallats per Karnowski van ser claus, però Jaka Blazic va tenir el triple per forçar la pròrroga. Novament va sortir creu i aquesta vegada va ser per acabar vermells. Sadiel Rojas va ser el botxí.

Joan Peñarroya: “Som un equip en fase de construcció que anirà millorant”

Missatge optimista, com no podia ser d’una altra manera. Les tres derrotes consecutives del BC MoraBanc en aquest inici de curs creen un xic de dubtes, però el tècnic, Joan Peñarroya, busca la lectura positiva. “Ha estat un altre final de cara o creu i al final se’ns ha tornat a escapar. Hem començat amb les idees ofensives molt clares per on volíem fer-los mal en la defensa de Múrcia. Comencem bé, però regalem tres llançaments lliurats a Sadiel Rojas, que fa que Múrcia entri dins del partit. En la nostra anella tornem a tenir una sagnia en el rebot ofensiu, que fa que el rival estigui amb confiança. Múrcia ha portat la iniciativa, però la bona notícia ha estat que hem arribat al descans amb vida. Ha estat un partit de tu a tu i toca continuar. No és l’inici que esperàvem. Tot i així, l’equip ha competit bé”, va indicar Peñarroya, que veu la millora aviat. “Som un equip en construcció i un equip que anirà millorant. Som molt a prop de la victòria, i arribarà. Ens falta ser més consistents i ens hem de quedar amb les coses bones que fem. A més a més, els detalls no ens estan acompanyant.” Sobre l’arribada d’un nou fitxatge, pilotes fora: “Només espero que millorem els aspectes que no fem bé.”

FOTO: ACB PHOTO / J. BERNAL