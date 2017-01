De l’exhibició a repetir els errors

De l’exhibició a la pista del Gran Canaria Arena contra un dels millors equips de la Lliga ACB, l’Herbalife Gran Canària, a utilitzar l’expressió de “Som l’Andorra” després de perdre contra el Divina Seguros Joventut. Un històric del bàsquet espanyol, però amb molts problemes de tota mena en els últims anys i que des del retorn a l’ACB del BC MoraBanc sempre havia estat derrotat pels andorrans tant en partits oficials com amistosos, va superar per 74 a 59 l’equip dirigit per Joan Peñarroya, que només va mostrar les seves senyes d’identitat en els primers 10 minuts i després es va anar desfent com un terròs de sucre davant d’un base macedoni de només 18 anys fabricat a Badalona, Nenad Neno Dimitrijevic. D’un cap de setmana a un altre, el BC MoraBanc es va oblidar de passar bé la pilota i de jugar amb equilibri i solidesa. Només havia passat una setmana de l’exhibició contra l’Herbalife Gran Canària, i tothom pensava que la classificació de la Copa del Rei no havia relaxat a ningú.

El Divina Seguros Joventut, sense Albert Miralles i amb un Alberto Abalde que arrossegava molèsties al genoll, va saber aturar des de bon principi el joc del MoraBanc. Els de Diego Ocampo van oferir una defensa al límit, força asfixiant, i a més van aconseguir desgastar a base de faltes Giorgi Shermadini, l’home referent dels andorrans. En els primers 10 minuts, els badalonins van donar les primeres mostres del que seria el partit, però el BC MoraBanc es va endur el primer acte amb un ajustat 18 a 19, tot i que amb un regust agredolç després d’un parcial de 7 a 0 del Divina Seguros amb un triple final de l’ala corunyès Alberto Abalde –aquesta temporada està cedit pel València Basket, però està fabricat a Badalona.

En els 10 minuts següents, Peñarroya, des de la banqueta, no va trobar resposta a la bona tasca defensiva i també ofensiva dels de Diego Ocampo. Els badalonins van clavar un parcial d’11 a 0 i van deixar un 29 a 21 –tècnica inclosa a la banqueta andorrana per protestar–. El jove talent macedoni Neno Dimitrijevic va començar a ser el malson d’Andrew Albicy. Molta desimboltura en el base de Skopje, que va arribar a Badalona en edat infantil. El retorn de Shermadini a pista va ser clau per als andorrans, i també ho va ser la millora defensiva. Els de Peñarroya van clavar un parcial de 3 a 12 per capgirar el marcador i deixar un 32 a 33. Dues accions consecutives de Jerome Jordan van posar al davant, novament, el Divina Seguros per 36 a 34 i tothom cap als vestidors.

Els de Diego Ocampo es van sentir més a gust a pista que no pas el BC MoraBanc. El jove Dimitrijevic va oferir un autèntic recital, però els punts i la rauxa de David Navarro –va ser pare divendres, quan va néixer Nora– i les accions dins de la pintura de Shermadini van deixar un últim quart que estava predestinat a ser força emocionant (53 a 50). No hi va haver espai per a l’emoció i el Divina Seguros Joventut va clavar un parcial de 21 a 9 –de 10 a 0 al tram final– i va deixar la ventafocs del MoraBanc. Curiós si més no, ja que el millor projecte del tècnic Joan Peñarroya i Francesc Solana va encaixar la primera derrota contra un Divina Seguros Joventut que només havia guanyat quatre partits. Tot i així, el MoraBanc continua en llocs de privilegi. Diumenge vinent reben el potent Baskonia.

Peñarroya: “Som l’Andorra, no el Caja Laboral ni el Madrid...”

Joan Peñarroya, aquesta vegada, no estava gaire content per tot el que s’havia viscut a Badalona. També va voler aturar l’eufòria: “Som l’Andorra. Nosaltres podem venir aquí o a qualsevol pista i jugar bé i perdre. No ho oblidem. Som l’Andorra. M’hauria agradat jugar bé. Avui hem perdut, que és una possibilitat molt real per a un equip com el nostre. No hem jugat com ens hauria agradat. No instaurem aquesta idea que nosaltres hem de guanyar quan juguem a fora de casa, perquè la Penya porta quatre victòries. Som l’Andorra, no som el Caja Laboral, ni som el Barça, ni el Madrid ni l’Unicaja... I si anem amb la idea que a la pista del Joventut hem de guanyar, ens estem equivocant 25 pobles, i no dos pobles. Si haguéssim jugat bé podíem haver tingut moltes opcions de guanyar, però no ho hem fet i la derrota és justa.”

