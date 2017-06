Marc. Aquest és el nom de moda del futbol andorrà. Millor dit, és el nom propi dels dos golejadors més importants de la història del futbol andorrà. Primer va ser Marc Bernaus, que va donar amb un xut des de la frontal de l’àrea els tres primers punts oficials de la selecció d’Andorra. Allò va ser un 13 d’octubre del 2004 i la víctima: Macedònia. Dotze anys i vuit mesos després, la selecció ha tornat a guanyar i, curiosament, ho ha fet amb un gol d’un altre Marc, el seu homònim, de cognom Rebés. La víctima: Hongria. El primer d’ells, actualment representant de jugadors, es trobava a Girona en el moment del partit però no l’estava veient, tot i que sí que l’estava seguint per les xarxes socials. El segon d’ells, Marc Rebés, quan Bernaus va marcar ni recorda on era. Tenia 9 anys i jugava amb l’aleví de la UE Santa Coloma. Això sí, ells són els protagonistes principals de dos moments històrics.

“Ja era hora, la segona victòria oficial.” Bernaus ho diu somrient: “Han passat molts anys de la primera i es demostra que tot és possible. A partir d’ara ja no em diran res més a mi. Això sí, aquesta victòria contra Hongria no me l’esperava perquè és una selecció d’entitat. El gol de Marc Rebés? S’aixeca bé i la posa al pal llarg... No està malament.”

Rebés descansa a la platja després d’un cap de setmana de moltes il·lusions. “És ben curiós que els dos gols que han donat les dues victòries oficials a la selecció siguin d’un Marc. Tot treball té la seva recompensa i com jo hi ha més joves amb ganes d’arribar a representar la nostra selecció”, va dir Rebés. De Marc a Marc dotze anys llargs després.