De Wels a Torí, 22 anys després

De Wels a Torí. De la segona ciutat més habitada de l’Alta Àustria a la capital de la regió del Piemont, Torí (Itàlia). I tot plegat 22 anys després del primer desplaçament d’aquell Festina Andorra per enfrontar-se al Trodat Basket Wels un 27 de setembre de 1995. Els d’Edu Torres es van classificar per als setzens de final de la Copa Korac en vèncer el club austríac per 75 a 81 a Wels i per 84 a 72 al poliesportiu d’Andorra amb 16 punts de Conner Henry i 14 del després fugat Jerrod Mustaf i també 14 de l’actual agent de Jaime Fernández, Quique Villalobos. Aquells dos partits formen part de la història del bàsquet andorrà i avui a les 20.30 hores, el Bàsquet Club MoraBanc Andorra realitza el seu primer partit de visitant com a equip de l’EuroCup a la pista del Fiat Torí Auxilium al PalaRuffini. Els italians, entrenats per Luca Banchi, arriben al partit després de perdre el primer partit de la Lega contra el Sidigas Avellino per 72 a 63. Els italians es van estrenar a l’EuroCup amb victòria a la pista del Cedevita Zagreb i són un equip amb un cinc inicial molt fort com el base nord-americà Diante Garrett que té experiència a l’NBA amb els Phoenix Suns i els Utah Jazz. El combo-guard eslovè Sasha Vujacic que té dos anells de l’NBA amb Los Ángeles Lakers. L’ala nord-americà Deron Washington, que va jugar dues temporades a l’Obradoiro, és un dels seus referents exteriors, tot i així, és dubte per el partit d’avui. També té l’ala Lamar Patterson que va militar als Atlanta Hawks i el pivot Trevor Mbakwe que sempre ha cridat l’atenció de l’FC Barcelona Lassa i que va estar a punt de fitxar per l’Unicaja Màlaga. “És un equip dotat de molta qualitat i molt bon físic, però que viu molt de les seves individualitats. El nostre objectiu serà que no es trobin còmodes a la pista”, va assegurar el tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya.

Els andorrans arriben després d’aconseguir la primera victòria de la temporada a nivell oficial en superar l’Herbalife Gran Canària. “Estem encara en fase de construcció. No hem començat guanyant i això ho dificulta més tot. Hem d’aprendre de tot encara”.

Per la seva banda, el base madrileny Jaime Fernández es va mostrar prudent, tot i el primer triomf de l’equip i les bones sensacions deixades durant els primers 35 minuts contra els canaris. “No hem de perdre el nord. Podem guanyar a qualsevol, però també ens pot guanyar qualsevol. Hem de continuar amb la mateixa línia”. Què es va veure diumenge al poliesportiu? “Un equip més sòlid. Vam fer el bàsquet que volíem, és a dir, defensar, córrer i portar el ritme del partit”. El Fiat Torí Auxilium serà una prova més en aquesta temporada tan exigent. Un partit d’alt nivell contra jugadors força contrastats. Exigència màxima perquè això és l’EuroCup.

Peñarroya: “El que està passant a Galícia és tremend”

Va jugar dues temporades al CB Ourense i va deixar empremta. Joan Peñarroya va parlar dels incendis que estan assolant Galícia i també Astúries, però en especial d’un lloc que ell coneix bé. “Això que està passant allà és tremend. Vull mostrar tot el suport als gallecs. Vaig viure dos fantàstics anys en aquella zona. Tenim la idea que Galícia és una zona on plou molt i és una de les regions on hi ha més incendis. El que sap greu és que gent que no té qualificació, i d’altres que també hi han col·laborat, facin que la gent estigui vivint aquesta tragèdia”.