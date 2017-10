Dimitri Pereira s’adjudica la tercera Pujada Ordino-Arcalís

El pilot francès de Revel Dimitri Pereira (Norma M20F) es va adjudicar ahir la victòria absoluta en la 3a Pujada Ordino-Arcalís, prova final dels campionats d’Espanya, França de 2a Divisió i dels Pirineus, a més de ser l’antepenúltima del de Catalunya. Amb el seu triomf i amb un millor temps de 2.24,875, Pereira va guanyar també el Trofeu Joan Vinyes, creat des de la passada edició per recordar qui va ser un gran pilot andorrà. Els pilots francesos van dominar les primeres posicions, si bé el gran nombre de categories convocades ofereix una llarga llista de guanyadors.

Després de l’ajornament, dissabte, de la primera pujada de cursa a causa de la intensa boira, durant tota la jornada d’ahir el bon temps va presidir la competició, que va constar d’una tanda d’entrenaments seguida de les tres pujades de cursa.

Pereira (Norma) marcava el millor registre en la primera pujada de cursa, precedint per escasses dècimes els seus compatriotes Yves Tholy (Speed Car) i Emelyne Breda (Dallara F3). El quart lloc el va ocupar el primer classificat del Campionat d’Espanya, César Rodríguez (Silver Car), i en cinquè el primer del de Catalunya, Edgar Montellà (Speed Car). Gerard de la Casa estrenava el seu Subaru WRC amb el millor temps en la categoria de turismes, tots els campionats barrejats.

Els millors temps dels participants francesos tornaven a repetir-se en la segona pujada, Pereira amb el millor temps i al seu darrere els dos pilots de la pujada anterior però en diferent ordre, Breda i Tholy. César Rodríguez tornava a imposar-se en el campionat espanyol i Edgar Montellà en el català, amb José Antonio Aznar (Ginetta) com a primer GT.

Per a la pujada final, Pedro Salvador (Silver Car) marcava un gran crono que li permetia imposar-se en l’absolut al davant dels francesos Pereira, Tholy i Breda. Salvador, que aconseguia el millor temps de tota la competició, es rescabalava de no haver pogut disputar les dues primeres pujades. En el Campionat d’Espanya i després de Salvador, César Rodríguez finalitzava segon al davant del seu rival Jonathan Álvarez. Gerard de la Casa aconseguia un magnífic crono que el posava líder entre els participants del Català.

D’altra banda, i amb el seu resultat, Montellà va ascendir fins a la segona posició final del Trofeu dels Pirineus, amb 38 punts, dos menys que el guanyador Frédéric Toubert.