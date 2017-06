Doble derrota d’Andorra contra les potències de Sèrbia i Rússia

La segona jornada en categoria masculina del Mundial de Nantes de bàsquet 3x3 va deixar dues derrotes clares i lògiques de la selecció d’Andorra. El combinat va perdre contra dues potències en el bàsquet 3x3. En el primer partit va caure derrotada per 13 a 22 contra Sèrbia. Els andorrans, amb un brillant Oriol Fernández, van plantar cara als serbis. Tot físic i també qualitat tècnica. En el segon partit, nova derrota que entrava dins de tots els pronòstics contra Rússia per 22 a 15. Andorra va tornar a plantar cara a un rival molt poderós físicament i que no es va deixar sorprendre, tot i el cor dels andorrans.

Avui és el torn de la selecció femenina que s’enfronta a les 19 hores contra Bahrain i a les 20.40 contra Itàlia. Les noies buscaran el primer triomf després de perdre contra República Txeca i Argentina.