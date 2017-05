Domi Trastoy torna a casa després de fer el cim

El cim i cap a casa. L’alpinista lauredià Domi Trastoy, després d’aconseguir el seu segon vuitmil, aterra avui al migdia a l’aeroport del Prat de Barcelona i després ja anirà a Sant Julià de Lòria. Trastoy es troba bé després de fer el cim al Makalu i baixar tot seguit al camp 3, descansar una mica i anar fins al camp base, on es va trobar amb els companys d’expedició. “Em trobo bé i demà [avui per al lector] ja seré a casa”, va dir l’alpinista lauredià des de Kàtmandu, on també es troba el seu company d’expedició, l’andalús Eduardo Ibero, que es va quedar sense fer el cim i era tractat per congelacions als dits. També va intentar-ho l’asturiana Eva Zarzuelo, però va girar cua pel fort vent. Ara es troba al camp base amb la catalana Núria Picas per tractar d’arribar-hi aquests dies. Domi Trastoy ha assolit el repte tan sols dotze dies després de la seva arribada.