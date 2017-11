Donen la cara... al final

El Volkswagen Arena Istanbul no era el millor lloc possible per recuperar sensacions i rescabalar-se de la inesperada derrota a la pista del Divina Seguros Joventut. A la banqueta, un dels millors entrenadors d’Europa, David Blatt, i a la pista jugadors de molta qualitat tècnica. Als despatxos un bon pressupost per mantenir aquest bon arsenal que la temporada passada disputava l’Eurolliga amb el base Brad Wanamaker com a gran estrella i superant el Reial Madrid al mes de desembre passat. Això sí, aquell dia el Volkswagen Arena estava ple de gom a gom i un any després a l’EuroCup i contra el Bàsquet Club MoraBanc l’afició no va respondre tant amb només 1.258 espectadors. L’equip dirigit per Joan Peñarroya va salvar la situació a Istanbul després d’un gran últim quart. Va plantar cara, però les sensacions continuen sent dolentes. Els andorrans no rutllen. Hi ha jugadors amb molts alts i baixos de rendiment, d’altres que ja estan baixos de per si i sembla que amb la moral pel terra com el cas de David Walker i uns altres que estan arribant a un pic interessant com el pivot Przemek Karnowski. El BC MoraBanc va encaixar la quarta derrota al final de la primera volta al grup A de l’EuroCup en perdre per 85 a 77 contra el Darussafaka Istanbul. Els turcs estan liderats a la banqueta per un tècnic que coneix aquest món del bàsquet a la perfecció i a la pista per un base nord-americà, que va ser tallat pels Philadelphia 76ers, Scottie Wilbekin. Ell sí que no va fallar als moments decisius.

L’inici de partit va ser amb un triple d’Andrew Albicy. El base francès, més entonat que en altres partits en especial en atac i en els llançaments de tres punts, va recuperar un xic la seva millor versió. Això sí, l’equip andorrà va perdre moltes pilotes i no va tenir un joc gaire fluid en atac en un partit on tenia poc a perdre i molt a guanyar. El Darussafaka Istanbul defensava al límit com tots els equips que entrena David Blatt i en atac combinava accions de bon joc col·lectiu amb espectaculars accions individuals. Al final dels primers 10 minuts i amb desencert des de la línia de tir lliure per als de Peñarroya l’electrònic marcava un 26 a 17 i sense cap rebot ofensiu per al BC MoraBanc.

El segon acte va començar amb la segona falta antiesportiva xiulada a Moussa Diagne. El pivot senegalès va tenir sort ja que la tripleta arbitral va rectificar i va anul·lar una antiesportiva. De no haver-ho fet hagués significat la seva desqualificació i s’hagués acabat el partit per ell. Sigui com sigui, poc va jugar, més per decisió tècnica i perquè és un jugador que encara està verd, tot i les seves inqüestionables ganes. Això mai li falta. El parcial del segon quart per als turcs va ser de 12 a 2 per situar el 40 a 25. Scottie Wilbekin dirigia i anotava i James Bell era un martell constant en la defensa andorrana amb triples i també esmaixades. El BC MoraBanc no tenia idees en atac i només Andrew Albicy des de la línia de 6,75 aguantava a l’equip. Al descans, 48 a 37 i tot gràcies a un 2 a 6 de parcial.

A la represa i després de rebre 48 punts, la millora defensiva era l’objectiu primordial. Aquesta fita es va aconseguir i el BC MoraBanc va millorar respecte als dos primers quarts. En atac no van estar gaire fins. En aquest quart va destacar l’aportació interior de l’ex-RETAbet Bilbao Basket, el nigerià Michael Eric i amb els andorrans Przemek Karnowski, en atac de manera més especial, va portar el seu equip a creure fins al final (66 a 52).

A l’últim acte, un parcial de 3 a 7 va situar els de Peñarroya a només 12 punts (71 a 59). Andrew Albicy va fallar el triple per posar-se a 9 punts i en la següent jugada Scottie Wilbekin no va fallar des de la línia de 6,75. Un falla i un altre anota. Aquesta va ser la gran diferència. El BC MoraBanc no va deixar de competir, sobretot a l’últim quart, i David Blatt no es va refiar de les diferències insistint amb el lideratge, les assistències i els punts d’Scottie Wilbekin. Ell va marcar la diferència i els de Peñarroya van maquillar el marcador final. Ser constant i sòlid, el gran repte.

Joan Peñarroya: “Em quedo satisfet de la reacció que hem tingut al segon temps”

Als dos primers quarts no ho veia gens clar i després tot va anar millorant, però la reacció va arribar tard contra l’únic equip invicte del grup A de l’EuroCup, el potent Darussafaka. El tècnic egarenc del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, va ser crític per als 20 primers minuts i després va lloar els seus per als altres 20. “A la primera part el nostre problema és que no hem estat fluids en atac i hem deixat que ells juguessin molt còmodes. El Darussafaka té jugadors de talent. Wilbekin ens ha anotat 11 punts a l’últim quart i ens ha castigat molt amb dos triples que venien de dues pèrdues nostres. Hem de millorar, però em quedo satisfet per la reacció que hem tingut al segon temps”. També va aprofitar per fer balanç d’aquesta EuroCup després d’arribar al final de la primera volta. “La bona notícia és que el nostre calendari millora a la segona volta. Ens ha de reforçar veure’ns competint en tots els partits”, va sentenciar.

