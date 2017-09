Doria no es classifica per a la final de la Copa del Món

Mònica Doria no es va classificar per a la final de C1 de la Copa del Món de canoa-caiac que s’ha disputat el cap de setmana a la Seu d’Urgell. La palista andorrana, de només 17 anys, va rebre una penalització de 50 segons per no passar la porta 14 i va acabar en últim lloc en les semifinals. Per tant, va tancar la seva participació i ja només pensa a disputar el Mundial a Pau (França), el 27 de setembre. Per la seva banda, Laura Pellicer no es va classificar per a les semifinals de K1 en acabar en 23è lloc. La millor notícia té caire alturgellenc, ja que la resident a la Seu d’Urgell Maialen Chourraut va assolir la medalla de bronze en la final de K1. Aquest resultat deixa Chourraut en la cinquena posició de la classificació general del rànquing de Copa del Món amb 220 punts.