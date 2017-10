Dos anys més de l’Spartan Race

Andorra Turisme, el Comú d’Encamp i l’Spartan Race van signar un acord de renovació per dos anys més. La cursa d’obstacles es consolida al país i rebrà una aportació econòmica anual d’Andorra Turisme de 90.000 euros i el Comú d’Encamp contribuirà amb 60.000 euros també anuals. Per tant, Andorra Turisme apuja la seva aportació ja que al 2016 i al 2017 va destinar 50.000 euros.

L’Spartan Race és una cursa d’obstacles i en l’anterior edició, el Campionat d’Europa, va aconseguir atraure 4.658 inscrits. La tercera edició, la del 2018, tindrà lloc els propers 16 i 17 de juny a Grau Roig (Encamp) a 2.100 metres d’alçada. En l’edició de l’any passat es va imposar Michal Rajniak per davant d’Albert Soley i Tomas Satinski. En noies, la victòria va ser per Zuzana Kocumova per davant de Yoie Bohlin i Eszter Hortobagyiova. Per equips es va imposar la República Txeca, en segona posició Eslovàquia i en tercer lloc, França. Des de l’organització van dir que havien passat un total de 10.000 persones per Grau Roig.