Edgar Montellà, tercer absolut a la Pujada Callús-Sant Mateu

Edgar Montellà, patrocinat per AnyósPark, va assolir la tercera posició absoluta i la segona en la categoria CM promoció a la 19a Pujada Callús-Sant Mateu de Bages, tercera prova del calendari del Campionat de Catalunya de muntanya, i això que no va començar gens bé perquè en la primera pujada d’entrenaments l’Speed Car se li va escapar i va topar contra una tanca de protecció amb la part davantera. Això sí, la seva participació no es va acabar aquí, perquè la mecànica no va patir danys. “Per sort no ha estat tan greu com semblava i hem acabat la jornada pujant al podi”, va dir Montellà, que té la propera cita el 21 de maig a Guardiola de Berguedà. Per la seva banda, Gerard de la Casa va sumar el seu tercer triomf del curs en Turismes i Ramon Plaus va ser segon absolut.