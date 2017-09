El 13è duatló Casamanya s’internacionalitza i compta amb un 30% d’atletes forans

La 13a edició del Compressport Casamanya Duatló, que tindrà lloc aquest dissabte, acollirà fins a un 30% d’atletes forans, principalment catalans, valencians, madrilenys i francesos, segons va explicar ahir en la presentació del certamen el responsable tècnic de la prova del Club Triatló Serradells.

Andreu Isal va assenyalar com a causa d’aquest increment el fet “d’haver utilitzat per a les inscripcions la plataforma Runedia”, que ha permès que la prova, que rep el suport del Comú d’Ordino, tingués “més visibilitat”.

Malgrat que s’esperava superar el centenar d’inscrits –el termini per apuntar-s’hi acaba aquesta nit–, ahir es comptabilitzava únicament 70 inscripcions, entre les quals la d’Agustí Roc. Isal, que no va descartar buscar alguna fórmula per mirar d’ampliar el termini d’inscripció, es va mostrar convençut que molts dels atletes que encara no s’hi han apuntat “estan pendents” de les previsions meteorològiques.

La prova, amb sortida des de la plaça Major d’Ordino, consta d’un tram de deu quilòmetres en bicicleta fins al coll d’Ordino i una pujada a peu des d’allí al cim del Casamanya. Els més petits tindran novament el seu duatló en un circuit urbà.

Per la seva part, el conseller d’Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, va destacar “les moltes millores i els serveis de qualitat” que s’han incorporat a la prova –com ara canvis en la logística de la transició i la incorporació de xips–, uns aspectes que “només es troben en curses més internacionals”.