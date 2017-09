El BMW Padel Grand Tour, l’avantsala del World Padel

El BMW Padel Grand Tour, també Torneig Pyrénées Motors, canvia la localització dels últims cinc anys i deixa AnyósPark per organitzar la sisena edició, a partir de demà i fins diumenge, a les instal·lacions, encara sense acabar, del Principadel. Es converteix d’aquesta manera en l’avantsala del World Padel Tour, que es disputarà al Principadel del 24 de setembre a l’1 d’octubre.

El BMW Padel Grand Tour, un circuit de caràcter amateur format per vint proves, és considerat un dels millors i els guanyadors de cada prova tindran l’opció de jugar la gran final al Club Reserva del Higuerón, a Màlaga del 3 al 5 de novembre. El BMW Padel Grand Tour, que s’organitza al Principadel per primer cop, també tindrà dos jugadors professionals, Sebastián Nerone i Álex Ruiz, que faran un clínic per als convidats i disputaran un partit d’exhibició en la jornada final, diumenge d’onze del matí a una del migdia. En total hi competiran 50 parelles, una xifra que satisfà els organitzadors i també els patrocinadors.