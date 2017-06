El Casamanya Extrem descarta fer el salt a la Copa del Món

La Casamanya Extrem Vertical Race Trofeu Crèdit Andorrà, que celebra dissabte la quarta edició, descarta fer el salt a la Copa del Món. L’Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA) pretén consolidar encara més la prova que es troba dins del calendari de les Skyrunner Series amb els millors corredors d’Andorra, França, Espanya i Portugal. “Ens va passar pel cap i ho vam plantejar al Comú d’Ordino, però ara mateix se’ns escapa de les mans perquè introduir una prova nova a la Copa del Món no és tan evident. A més a més, tampoc hi podem arribar pel nombre de participants que tenim. Aquesta possibilitat passa a dins del calaix per una qüestió de calendari i també per motius econòmics”, va assegurar el director de la cursa, Santi López. Per la seva banda, el conseller d’Esports i Turisme d’Ordino, Jordi Serracanta, també va parlar d’aquesta opció, descartada de moment: “Hem d’anar pas a pas. Hem de consolidar la prova perquè el cost que suposaria no ens acabaria reportant el cost de la inversió.” Enguany en la Casamanya Extrem hi participaran Ferran Teixidó, Laura Orgué, Agustí Roc i Marc

Pinsach.

La Tres Parròquies preveu reunir 200 inscrits

La divuitena edició de la travessa de les Tres Parròquies, que té lloc el 25 de juny, aspira a reunir 200 inscrits. La prova, organitzada pels comuns d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, té tres recorreguts diferents: un de 17,5 quilòmetres, un altre de 12 quilòmetres i un de familiar de 3,8 quilòmetres, que inclou una visita guiada cultural i floral. Els dos primers recorreguts sortiran des de Certers.