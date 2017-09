El COA confia que Doria ja rebi l’ajut de Solidaritat Olímpica per a Tòquio

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) espera que la palista Mònica Doria ja pugui rebre els ajuts de Solidaritat Olímpica per al cicle de Tòquio 2020, segons va explicar ahir el president del COA, Jaume Martí, que va explicar que en el proper mes i mig ja se sabrà si Doria rep o no aquesta beca.

Martí, que va remarcar el fet que ara per ara és l’única esportista per a qui el COA ha presentat candidatura per poder rebre els ajuts, va recordar que Solidaritat Olímpica únicament concedeix les ajudes a aquelles esportistes que “tenen realment opcions de classificar-se”, i es va mostrar esperançat que l’or assolit per Doria en el Campionat d’Europa júnior del mes passat a Hohenlimburg (Alemanya) pugui fer decantar la balança.

Precisament, Martí, que acompanyat pel vicepresident segon del COA, Jordi Cerqueda, va voler homenatjar la palista pel títol europeu, va lamentar que aquest èxit “hagi passat una mica desapercebut” quan amb tota probabilitat es tracta d’“un dels millors resultats que hem tingut mai a Andorra”.

En aquest sentit, el dirigent del COA va garantir tot el suport del comitè a la palista i va fer una crida perquè s’hi afegeixi algun patrocinador privat.

Per la seva part, Doria, que en cas que s’acceptés finalment la petició de beca rebria una ajuda de 1.000 dòlars mensuals fins als Jocs, va agrair el suport del COA i va assegurar que, si l’acabés rebent, la beca de Solidaritat Olímpica l’ajudaria bastant perquè “podré viatjar una mica més, conèixer més canals i potser tenir més ajudes, com ara amb el material”.

Així mateix, la palista va explicar que la medalla a Hohenlimburg “ha estat el millor resultat que he tingut mai” i segurament també ha estat “un dels dies més feliços de la meva vida”.

Tot i l’opció de rebre l’ajuda ja per als Jocs del 2020, el tècnic de la Federació Andorrana de Canoa-Caiac, Marc Domenjó, va recordar que en aquest esport es “rendeix més” a partir dels 22 anys i, tot i defensar “les moltes qualitats” de Doria, va recordar que la palista “encara és molt jove” i que el treball va més enllà de Tòquio, de cara als Jocs del 2024 o fins del 2028.

Doria, conjuntament amb la seva companya a l’equip FACC-Sant Eloi Laura Pellicer, marxarà avui a Pau (França), on tancarà la temporada participant en el Campionat del Món absolut, que es disputarà en aquesta localitat del 27 al 30 de setembre. La palista, que va assegurar trobar-se en un bon moment de forma, va dir que el de Pau “és un canal on he remat bastants cops, és molt maco, i fent bones baixades, sentint-me còmoda i fluint el resultat arribarà”.