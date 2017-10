El Dakar, en suspens per a Llovera

El sisè Ral·li Dakar d’Albert Llovera està en l’aire –el que anava a ser el tercer consecutiu als comandaments d’un camió de 9.000 quilos, el Tatra de l’equip Bonver Dakar Project–. El pilot andorrà passa avui pel quiròfan, a la clínica Dexeus, per solucionar una rizartrosi al dit polze de la mà esquerra. Estarà dos mesos de baixa i tornarà a pilotar dos mesos després de l’operació, però arribarà molt just al Ral·li Dakar, que comença el 6 de gener al Perú. “L’equip ho sap i jo ho veig molt just”, va reconèixer Llovera, que marxa avui al matí a Barcelona perquè l’operi, a les quatre de la tarda, el doctor Xavier Mir Bulló, traumatòleg també de MotoGP. “Ja no aguanto més el dolor. Fa dues setmanes vaig fer-me una revisió i després a MotorLand vaig parlar amb el metge de MotoGP, Xavier Mir, i vam pactar la data per operar-me. Em va dir que si jo em queixava de dolor, devia ser un dolor molt gran.”

La rizartrosi es produeix pel desgast o la degeneració de l’articulació de la base del polze. Quan el cartílag es lesiona es desenvolupa l’artrosi i aquest dolor produeix inflamació dels teixits i deixa l’articulació rígida i dolorosa, amb mobilitat limitada. “Cada etapa del Dakar utilitzo el canvi del cotxe més de 3.500 vegades, i això ha provocat el desgast. En l’operació em trauran els ossos i me’ls poliran. Em limitarà una mica més, però em solucionarà el dolor que pateixo.”

Llovera tenia previst competir en el Ral·li del Marroc, que comença avui i que tindrà com a únic representant andorrà Cristian España. La lesió al dit polze de la mà esquerre no li ha permès pilotar ni provar el Tatra i el primer objectiu per a ell serà recuperar-se d’aquest dolor que el lliga de mans. “Quan vaig estar de visita a l’equip Bonver Dakar Project ja es va parlar més de l’edició del 2019 que no pas de la del 2018.” Sigui com sigui, Llovera intentarà fins al final ser el mes de gener a la sortida del Ral·li Dakar, al Perú.

Cristian España, al Marroc

Cristian España torna a competir per preparar el seu tercer Ral·li Dakar. El pilot andorrà, que ahir va passar les verificacions, participa a partir d’avui en el Ral·li del Marroc, l’última prova del Campionat del Món de raids. “Hi arribo en plena forma, tot i que era una cursa que en principi no entrava en els meus plantejaments. Per manca de pressupost no l’havia marcat. El Ral·li del Marroc fa dos anys que el volia córrer perquè és una competició que m’ajudarà molt per encarar el Dakar d’aquí tres mesos”, va indicar España, que no es planteja objectius. “Hi vaig per aprendre, per agafar experiència i per rodar. És un ral·li molt dur, amb molt de nivell”, va sentenciar.