El dilema de Giorgi Shermadini

El president de l’agència de representació de jugadors Beo Basket, Misko Raznatovic, l’agent més poderós d’Europa, tindrà molta feina –sempre en té–, però aquesta vegada amb Giorgi Shermadini. La bona temporada del pivot georgià del Bàsquet Club MoraBanc, que acabarà contracte un cop conclogui la temporada, suposarà una pluja d’ofertes de clubs d’alt nivell. El club ho sap i el jugador també ho té clar. Ahir va rebre el premi MoraBanc al jugador més solvent de la temporada en rebre un total de 739 vots dels aficionats. El segon va ser el seu compatriota, Beqa Burjanadze, amb 347, i el tercer Andrew Albicy amb 309.

“Encara no sé què passarà perquè només penso en els play-offs contra el Reial Madrid”, va assegurar Shermadini, que després d’enlluernar amb el CAI Saragossa va fitxar per l’Olympiacos, i a Grècia va passar a ser un més. Va somriure quan li van preguntar si ho té en compte a l’hora de decidir si renova amb els andorrans o marxa, com va fer a Saragossa, a la recerca d’un club més potent. “A l’Olympiacos vaig jugar cinc o set minuts. El futur no el sé, però a l’hora de prendre una decisió tinc clar que he de valorar el club on vaig i l’entrenador.” El gegant de Miskheta no té cap oferta de renovació sobre la taula, tal com va reconèixer el president del club, Gorka Aixàs. “Aquests dies ha pogut copsar que l’afició l’estima i el vol, i també sap que el club vol que continuï. Ara mateix estem en competició, però sap que el volem.”

Això sí, Shermadini vol tornar a jugar a Europa. A quin jugador no li passa pel cap? “Vull tornar a l’Eurolliga o jugar competició europea. Tothom vol jugar aquesta mena de competicions. Que un equip d’Eurolliga et vulgui és afalagador.” Shermadini és feliç al país, però també és veritat que els bons contractes són un atractiu per a tots.