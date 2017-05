El MIC7, amb 113 equips

El MICFootball7 (MIC7), un torneig de futbol 7 que es disputa al Principat, arriba el 3 i 4 de juny a la quinzena edició amb un total de 113 equips provinents de sis països diferents –Andorra, els Estats Units, Espanya, França, Bèlgica i Algèria–. Es disputaran 300 partits amb prop de 2.000 jugadors repartits en quatre categories: prebenjamí, benjamí de primer any, benjamí de segon any i aleví de primer any. L’FC Barcelona serà l’equip a batre.