El MoraBanc passa per sobre el Saragossa en el darrer assaig

El BC MoraBanc Andorra va exhibir ahir les bones sensacions mostrades aquesta pretemporada i va tancar els amistosos de preparació passant per sobre el Tecnyconta Saragossa, al qual va derrotar per un contundent 86-64 en el partit disputat a les Borges Blanques.

Després d’un primer quart igualat (16-16), tot i que els andorrans es van avançar 12 a 5 abans els aragonesos no van ajustar defensa i es van escalfar en atac, els homes de Peñarroya van començar a marcar diferències en el segon, amb un Jaka Blazic molt encertat, que amb 17 punts va ser un dels millors del partit, i amb Diagne i Karnowski dominant sota les cistelles.

L’encert andorrà contrastava amb el desencert en atac dels homes de Jota Cuspinera, que van anotar únicament 10 punts en aquest segon quart per arribar al descans amb un 39-26 favorable al MoraBanc.

La represa va ser un festival. Els dos conjunts es van oblidar de defensar en el tercer quart i l’intercanvi de cistelles acabava amb un parcial de 26 a 25 per als homes de Peñarroya al final del període, i un 65-51 a l’electrònic. Els darrers deu minuts gairebé van ser de tràmit. Els andorrans van pressionar novament en defensa i van deixar els aragonesos en 13 punts en aquest parcial, mentre que en atac seguien encertats tant des de l’exterior com des de dintre la pintura. Al final, 86-64 i molt bones sensacions de cara a l’inici de la temporada.