El Movistar Estudiantes iguala l'oferta del BC MoraBanc a Jaime Fernández

Hi havia temps fins a les 24 hores d'avui i el Movistar Estudiantes va notificar que igualava l'oferta del BC MoraBanc per Jaime Fernández deu minuts abans de les dotze de la nit amb un comunicat al seu lloc web: "Movistar Estudiantes ha igualat el contracte per tres anys de MoraBanc Andorra per Jaime Fernández, exercint d'aquesta manera el dret de tempteig, a excepció de la clàusula de rescissió unilateral del jugador que contempla aquesta oferta". Això no vol dir que el BC MoraBanc es queda sense opcions de fitxar al base i capità del Movistar Estudiantes, un nom avançar al mes de juny per el diari BonDia, ja que el jugador ha fet tot el possible per deixar el club madrileny on se l'ha format després d'una temporada per oblidar a les ordres de Salva Maldonado. Sigui com sigui, l'entitat presidida per Gorka Aixàs si vol ara a Jaime Fernández haurà de passar per caixa.