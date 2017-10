El Mundial de curses de muntanya per primera vegada a Canillo

La 34a edició del World Mountain Running Championships, és a dir, el Mundial de curses de muntanya, tindrà com a seu Andorra i més en concret, Canillo, el 15 de setembre. La competició tindrà una prova sènior masculina i femenina d’11,7 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 1.110 metres i un de negatiu de 200. Hi haurà prova també júnior de 7,7 quilòmetres amb un desnivell positiu de 610 metres i un de negatiu de 170. La Federació Andorrana d’Atletisme ja s’havia postulat per acollir el Mundial de curses de muntanya, organitzada per la World Mountain Running Association (WMRA) sota l’aixopluc de l’IAAF, després de participar a la prova del curs passat a Premana (Itàlia). L’acord es va signar i en aquest acte va assistir el president de l’ens, Bernat Vilella, i el secretari i observador de la WMRA, Tomo Sarf. “És un repte molt gran perquè és la primera competició a nivell internacional que organitza la Federació Andorrana d’Atletisme. Serà també una porta d’entrada a la IAFF”, va dir el president de l’ens, Bernat Vilella. La prova tindrà un pressupost de 100.000 euros. Una part l’aporta Govern i l’altra patrocinadors.