El Nacional recobrarà el cautxú perdut

El cautxú té la funció de protegir la gespa, a més de proporcionar confort, elasticitat i dissipació d’energia. Els experts asseguren que és important que n’hi hagi la quantitat exacta perquè el terreny de joc presenti unes condicions òptimes. El VPC Andorra, amb els jugadors i també els directius, va decidir el dissabte 28 de gener que havien de treure la neu acumulada a l’Estadi Nacional per jugar el seu partit de competició domèstica, ja que no el podien ajornar més. Van decidir fer pinya i van retirar tota la neu acumulada al terreny de joc, però van omplir una part de les graderies de neu i també de cautxú. El partit dels isards és dissabte i no hi ha preocupació perquè no es pugui disputar. Això sí, Esports ha hagut de reaccionar. “Hi ha un bony negre en una part de les grades, i és que quan van apartar la neu es van endur una mica de cautxú i s’ha quedat allà. Ara ens toca recuperar-lo i el repartirem cap a l’interior del camp perquè tot torni a la normalitat. Ho solucionarem escombrant, ja que només s’han mogut uns quilos de cautxú i dintre del camp n’hi ha tones”, va assegurar el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal. Avui comença el protocol de recobrar el cautxú sobre la gespa artificial de l’Estadi Nacional.

“Ha estat una circums­tància excepcional perquè va nevar moltíssim i el VPC no podia canviar la data del seu partit. La gespa està perfectament i ara només toca escampar el cautxú.” Aquest protocol es calcula que durarà tres dies i es podrà compaginar amb els entrenaments dels isards, que dissabte a les sis de la tarda reben la visita de Xipre. “En cap moment s’haurà de tancar la instal·lació i es podrà jugar el partit de dissabte”, va sentenciar Beal.

Per la seva banda, el secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomás Gea, va assegurar desconèixer la situació de l’Estadi Nacional. “Des de l’últim partit de la selecció no hi he estat. L’Estadi Nacional haurà de passar un test d’aquí dos o tres mesos i nosaltres l’únic que podem dir és que els camps que hi ha han de tenir el menor impacte possible en la gespa”, va indicar Gea.

La Massana tindrà un nou equipament esportiu

La UEFA, la FIFA i fons propis de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) finançaran els aproximadament 3 milions d’euros del pressupost del nou equipament esportiu de la Massana, que constarà d’un camp de futbol de mides reglamentàries (105 x 68), un pavelló cobert i, a sobre, una pista de futbol-7. El terreny tindrà gespa artificial calefactada i hi haurà quatre vestidors i un aparcament, i s’hi podrà jugar partits internacionals i també de la Lliga. La previsió de la FAF és que les obres comencin a la primavera i finalitzin el 2018. El nou equipament serà a la carretera general 3, a la zona de la Bòbila, més amunt del Prat del Colat. El terreny l’ha llogat la FAF per 25 anys.