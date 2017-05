El Preeuropeu i el Mundial de Nantes ja tenen llista oficial

Les seleccions de bàsquet 3x3 ja estan decidides. El Campionat del Món que es disputa a Nantes (França) del 17 al 21 de juny ja té convocatòria, amb Jordi Olcina, Rafa Casals, Jordi Plasència i Esteve Malet. Els andorrans, que comptaran amb el suport tècnic d’Èric Bartolomé, estan enquadrats al grup A amb Sèrbia, Rússia, Egipte i Puerto Rico. Per altra banda, per al Preeuropeu, que es disputarà un any més a Escaldes-Engordany del 24 al 25 de juny, el combinat masculí estarà representat per Sergi Marín, els germans Fernández, Jordi i Oriol, i Dani Mofreita. L’equip femení encara no està decidit i els nois són al mateix grup, al D, que Ucraïna i Irlanda. Dos reptes d’alta volada per al bàsquet 3x3.