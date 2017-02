“El quart lloc en l’Espanyol absolut em fa veure que anem pel bon camí”

Quarta al Campionat d’Espanya absolut. Quina sensació li queda després de competir amb les millors atletes en alçada d’Espanya?

És una bona sensació per poder encarar amb més ganes que mai el final de temporada de pista coberta, però l’alçada té que sempre acabes amb tres nuls i sempre et queda el regust d’haver finalitzat amb un nul. Això sí, estic molt contenta pel resultat.

Esperava aconseguir aquest resultat tan bo?

Sabia que m’estava entrenant bé i anava a donar el màxim que pogués. Després la classificació sempre és una incògnita i no se sap mai perquè algunes atletes poden competir millor o lesionar-se. Tenia clar, sabent els llistons que hi havia, que em tocava superar l’1,79 i que tindria la sort de provar marca i rècord, però no la vaig tenir. M’hi vaig quedar a només un centímetre.

Competir al costat de Ruth Beitia, que ja suma setze títols al Campionat d’Espanya de pista coberta i és actual campiona olímpica, no s’ho esperava ni en els seus millors somnis...

La veritat és que hem compartit un parell de concentracions al CAR de Sant Cugat i amb les competidores m’he anat trobant en aquests dos anys i ja ens coneixem. Ens ho passem molt bé juntes i hi ha molt bon ambient.

Se sent bé al costat d’elles?

I tant. No hi ha cap problema. Tinc molt bona relació amb totes i ens portem molt bé.

Com veu Ruth Beitia?

És una persona normal. Amb un caràcter molt obert i molt simpàtica. No és gens creguda. Durant les competicions, quan ens trobem, i també en les concentracions, ens ajuda i ens dona consells a mi i a altres atletes joves. Tot el que em diu em serveix de molt. Tothom que m’intenti ajudar i em parli de la seva experiència m’ajuda en tots els sentits.

Ja té 37 anys i no li deu quedar molta carrera al davant. Qui creu que la pot substituir en un futur?

No sé quant li quedarà, però pel que s’ha vist la seva carrera esportiva durarà el que ella vulgui. Ara mateix, al nivell que té ella, no veig a ningú que hi estigui realment a prop per substituir-la. Ara per ara em penso que no.

I és que ella va fer diumenge passat 1,96 i vostè treballa per batre el rècord de la seva mare, 1,82. El té a tocar, però hi ha molta diferència, oi?

La veritat és que ella està a un altre nivell i la diferència en centímetres és molta i també en edat, experiència i entrenaments. Ens porta molt avantatge en diferents competicions nacionals i internacionals.

Fins a on pot arribar?

No em plantejo cap límit. Tinc objectius i somnis que són difícils d’aconseguir, però no són impossibles perquè molts atletes els han complert i jo penso que també ho puc fer.

Quins són?

Primer, començar a anar a les competicions internacionals a competir, és a dir, amb la mínima internacional que demanen a qualsevol atleta, i ser allà per intentar entrar a la final. I, per què no?, a mesura que passin els anys i vagi millorant, acostar-me a posicions de medalla.

Quan preveu arribar a aconseguir aquests objectius?

Això no se sap mai. No és matemàtic. Espero que d’aquí molt poc no, per poder seguir molt motivada durant molt temps, i d’aquí molts anys tampoc perquè no arribi un moment que digui que no ho estic aconseguint.

Això sí, entre cella i cella té superar el rècord de la seva mare, Magui Moreno...

Això sí. No li queda gaire. Crec que he tingut diverses oportunitats i m’hi he vist per sobre, però és una prova tan tècnica que de vegades no fas el salt perfecte, cosa que fa que el llistó caigui. Espero que al rècord de la meva mare en pista coberta li quedin dues setmanes com a molt. Tinc un control a Ordino i després l’Europeu absolut a Belgrad del 3 al 5 de març.

Com arriba a la cita de Belgrad?

Crec que bé. M’he entrenat bé durant tota la temporada i a més aquestes són les competicions on més aprenc i agafo més experiència. Al final és on vull arribar, a les posicions on són les altres, i sempre vaig amb moltes ganes a aquestes competicions.

Quin és l’objectiu?

Rècord i marca personal.

La favorita és Ruth Beitia a Belgrad?

Hi ha també una atleta lituana que va fer 2 metres. La Ruth té molta experiència competint i sembla que hi haurà un bonic duel entre les dues.

La pressiona aquesta quarta posició a Salamanca?

No pas. Em fa veure que anem pel bon camí.