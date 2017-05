El SAE Sant Julià amenaça l’hegemonia de l’Encamp

El SAE Sant Julià és el segon equip del CE Sant Julià i es va crear fa tres anys per amenaçar l’hegemonia de l’FC Encamp a la primera divisió de futbol sala andorrà. No és un segon equip amb només jugadors joves, sinó que també té velles glòries com Nacho Llamas o Jorge Dias. Això sí, aquesta temporada a la Lliga Viatges Pantours ha fet una mica d’ombra al gran dominador, l’FC Encamp, que curiosament té molts exlauredians a la plantilla. Els de Joan Foix van acabar la Lliga en segona posició, a vuit punts dels de Lluís Cruz, i van perdre la Supercopa per 10 a 2. Diumenge, a les 19.30 hores als Serradells, tenen l’oportunitat de rescabalar-se’n amb la final del 33è Trofeu Canut. La festa de cloenda del futbol sala nacional. El tècnic lauredià, Joan Foix, va afrontar la prèvia amb un missatge reivindicatiu: “Hem aconseguit acostar-nos a l’FC Encamp. Ens feia il·lusió disputar el Canut i l’objectiu està complert. Som un club que treballa molt bé la base del futbol sala, la treballem com ningú.” Els lauredians tindran la baixa de Jero Jiménez. Per la seva banda, l’FC Encamp buscarà el triplet. “Sabem que no serà fàcil, però és un repte molt maco guanyar finals. Els resultats que hem tingut no han estat el reflex del que s’ha vist a la pista”, va dir el tècnic de l’Encamp, Lluís Cruz. A la Lliga els encampadans van guanyar per 2 a 6 i 10 a 3.