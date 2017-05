El segon vuitmil de Domi Trastoy

El Makalu el tenia entre cella i cella, com hi tenia l’Everest. El 2013 va fer cim a la muntanya més alta del món i es va convertir en el primer andorrà a tocar el cel, a 8.848 metres. El 2015 va decidir buscar un altre repte: el Makalu (8.481 metres). La cinquena muntanya més alta del món l’esperava, però quan es trobava al camp base avançat, a 5.700 metres, va decidir abandonar pel terratrèmol que havia assolat el Nepal. Un any després va intentar complir un dels seus somnis, fer cim al K2 (8.611 metres). Tot i així, una allau al camp 3 quan es trobava al camp 2 va provocar que fes marxa enrere. Va decidir tornar al Makalu enguany i ahir, a les 6.59 hores –tal com va avançar el diari BonDia a través de la seva pàgina web–, Domi Trastoy es convertia en el segon andorrà a fer el cim a la coneguda com la muntanya negra i aconseguia el seu segon vuitmil.

Les expedicions, de les quals Trastoy no formava part, van anunciar també a través de les xarxes socials la coronació del Makalu. Per exemple, Altitude Junkies publicava ahir a la tarda aquest missatge al Facebook: “Hem fet el cim! Tots els detalls, demà [avui per al lector]. Tothom està fora de perill.” I, mentrestant, Grit&Rock: “L’equip ha fet el cim a les nou del matí.” Domi Trastoy ja es trobava ahir al camp 3, el conegut com el Makalu La, a 7.400 metres, i l’objectiu serà arribar en breu al camp base avançat, a 5.700 metres. De fet, l’alpinista catalana Núria Picas, que forma part de l’expedició de Trastoy, va confirmar-ho en la seva col·laboració a Regió7: “Les notícies que ens arriben és que l’andorrà Domi Trastoy ha fet el cim. Estem a l’espera de veure’l arribar. Aquesta és una bona notícia. Nosaltres anem un pèl endarrerits, però tenim temps, esperem una finestra de bones condicions meteorològiques.” Domi ja té un vuitmil més.