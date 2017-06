El tennis diu adeu als Jocs

La lesió del tennista resident Laurent Recouderc i l’eliminació de la tennista Judit Cartañà als quarts de final va obligar el tennis a dir adeu abans del previst. “Vaig tenir un dolor a l’esquena en el partit d’individuals de dimarts i no he millorat. Em sento molt malament per Èric Cervós, que per culpa meva no podrà jugar els dobles”, va dir Recouderc. Per la seva banda, Cartañà va perdre per un doble 6 a 0 contra la xipriota Georgiana Serban Raluca.