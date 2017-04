El tercer Dakar, el seu gran repte

La 21a posició a la classificació general en el seu segon Ral·li Dakar va significar per a Cristian España un bon bany d’autoestima. El pilot andorrà, de 37 anys, ja pensa en la seva tercera participació en el conegut com el raid més dur del món. La seva ambició, com sempre, és màxima. La creació d’una escuderia pròpia i un equip d’assistència, amb furgoneta, ajudant i mecànic propi, ja és una realitat gràcies al suport dels seus patrocinadors, i el calendari esportiu també ha agafat forma amb quatre proves d’alta volada, mirant de reüll sempre a la màxima cita: el Dakar.

España descarta competir al Merzouga Ral·li del 7 al 12 de maig, perquè encara no té habilitada la furgoneta ni tampoc la KTM WR 450. “És massa aviat, tot i que m’hauria agradat el Merzouga perquè és una prova que sempre m’ha atret. Penso que no és gaire bo anar-hi ara sense tenir les coses acabades i vull acabar-ho tot amb tranquil·litat”, va assegurar España. La primera prova de màxim nivell que té al calendari serà al juny amb el Sardegna Rally Race, del 10 al 15, en què el curs passat va acabar en 16a posició. Tot seguit, del 21 al 23 de juliol, competirà en tota una clàssica dins del seu calendari, la Baja Aragón, que ahir va obrir inscripcions i en què també té previst competir el seu germà, Xavi España. De l’11 al 13 d’agost també repetirà prova, La Chinelle d’enduro, a Bèlgica, i estan creant un equip per buscar la victòria amb Iván Cervantes i Gerard Farrés.

La gran novetat del seu calendari, i en substitució de la Merzouga, és la Panàfrica, del 23 al 30 de setembre. Aquesta competició es desenvolupa al Marroc i té un cartell de luxe. “El dia 8 de maig tinc previst marxar als Monegros per fer cinc dies de test amb la moto gran per posar-nos a punt. També hi vull anar amb el mecànic, a veure com funcionem.”

La nova escuderia la conformen Albert Veiga com a xòfer i ajudant i Ernesto Cabrera com a mecànic. “És un calendari bastant llarg i serà un any bonic per a mi. A més a més, continuarem amb KTM. Hem arribat a un acord amb ells i tindrem l’opció de tenir les peces des d’Àustria.”

Tornar al Ral·li Dakar és el seu màxim objectiu i la preinscripció l’haurà de fer al juliol. “En principi tot va bé perquè m’està ajudant el bon resultat que vaig obtenir el curs passat. Per això he creat un calendari amb curses molt boniques a banda del Dakar. Ara tinc una bona moto, que va arribar molt sencera de l’últim Dakar, i només volem que sigui una mica més potent que la de l’any passat.” El pilot andorrà té previst fer la presentació oficial de l’escuderia cap al maig. Molts reptes i un tercer Dakar a l’horitzó per a un Cristian España que suma un abandonament en el seu primer Dakar i un prestigiós 21è lloc.

Xavi España aposta pels raids i farà la Baja Aragón

Amb 33 anys, Xavi España vol provar en el món dels raids. El pilot andorrà i germà de Cristian competirà a la Baja Aragón i també farà equip amb l’esquiador Joan Verdú i Pol Tarrès a La Chinelle d’enduro. “Tinc previst fer la Baja Aragón, però ara m’estic recuperant d’una lesió al turmell que em vaig fer en una prova. Intentaré acabar la Baja Aragón i provar-me en el difícil món dels raids”, va dir España, que fa quasi vint dies que està lesionat i és a deu dies més o menys de tornar a posar-se al damunt de la moto. España competirà amb una Honda i espera tornar a fer els Campionats de Catalunya i de Lleida de motocròs després de faltar a alguns per la lesió. “Vull tornar a competir perquè m’he perdut una prova de cada campionat i he sumat zeros.” La prova de La Chinelle, a Bèlgica, també li fa especial il·lusió al pilot. “Hi competeix gent molt bona.” De moment, no pensa en el Ral·li Dakar perquè els pressupostos que calen són molt alts.