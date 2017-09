El Territori Special necessita 80 voluntaris

La prova pilot per acollir els Jocs Special Olympics 2018, amb seu al Principat i la Seu, batejada com a Territori Special, es disputarà el 21 i 22 d’octubre i la campanya de captació de voluntaris ja ha començat. L’organització s’ha marcat com a objectiu arribar a 80 voluntaris: 50 per a la part esportiva, 15 per al village i 15 per als desplaçaments dels equips. En aquest Territori Special s’espera la participació de 600 esportistes de diversos països. Al Principat hi haurà futbol sala i atletisme i, a la Seu, petanca, ciclisme i bàdminton. Els interessats s’han d’inscriure a la pàgina web Volunta­riat.ad, han de ser majors d’edat i omplir un formulari, i després hauran de passar una formació, que es farà el 19 d’octubre. També s’hi poden inscriure de forma presencial. “A Territori Special, crec que sí que arribarem a aquesta xifra”, va dir Agustí Pifarré, coordinador de Joventut i Voluntariat del Govern.

FOTO: COMÚ D'ANDORRA LA VELLA / T. LARA