El Vila d’Andorra tanca la 26a edició amb mig miler de lluitadors

El 26è Trofeu Vila d’Andorra la Vella de judo va registrar, en dues jornades de combats, gairebé mig miler de participants. La jornada de dissabte, en què es va disputar la categoria sènior i la cadet, va deixar vuit medalles andorranes, amb sis en categoria sènior i dues en la de cadet. Dani García, tot i ser ja tècnic a temps complet, va guanyar l’or en la categoria de menys de 73 quilos. Iván García va ser bronze en el mateix pes; Iván Llanos, bronze en menys de 66 quilos, i Èric Risco, també bronze en més de 90 quilos. Laura Sallés va ser plata en menys de 63 quilos i Alda Babi, també plata en menys de 52. En cadets, or per a Pere Armenta i bronze per a Pau García. Ahir van ser protagonistes els més menuts, d’entre 4 i 13 anys, amb lluitadors provinents d’Espanya, França i de tots els clubs del país. Una festa gran de judo al pavelló Joan Alay.