El Vila-real, sense triplet al 18è Memorial Francesc Vila

El Vila-real buscava el triplet en el 18è Memorial Francesc Vila, però el planter groguet només es va poder endur el títol a la categoria aleví en superar a la final l’Osasuna per 2 a 0. El mateix Osasuna va privar el Vila-real de fer doblet perquè el va superar en categoria benjamí en una final per 3 a 2. En categoria aleví, el segon lloc va ser per a l’Espanyol, que va golejar per 4 a 0 l’Sporting de Gijón. Per la seva banda, la selecció d’Andorra va acabar en vuitè lloc en perdre per 0 a 1 contra la selecció de Lleida.

En categoria benjamí, el tercer lloc va ser per a l’Espanyol, que va vèncer per 3 a 0 la selecció de Lleida, i Andorra va ser desena en caure derrotada per 3 a 4 contra l’Athletic de Bilbao. En categoria femenina, victòria per a la Reial Societat, que es va imposar per 3 a 2 a la selecció de Lleida. El tercer lloc va ser per al Vila-real, que va guanyar per 2 a 1 l’Osasuna. Andorra va ser vuitena.