El VPC, amb un joc atractiu, regna a l’Estadi Nacional

Domini aclaparador del VPC femení. L’equip dirigit per Manu Sarti i Iolanda Gispert, amb un joc força atractiu, es va imposar a l’Estadi Nacional al Torneig de rugbi a 7 en superar amb comoditat en el primer partit el Carcassone per 55 a 7 i en el segon l’Albères RCF per 57 a 7. Mentrestant, l’USAP de Perpinyà no es va presentar al torneig i va fer forfait. “El Carcassone juga molt a buscar el contacte. Un tipus de joc de rugbi a 15 i nosaltres n’hem fet un de més de rugbi a 7 amb molta obertura de pilota i els hem fet molt de mal”, va assegurar la jugadora del VPC femení, Nàdia Olm, que també va analitzar el partit contra l’Albères RCF. “Hem jugat molt bé amb un joc atractiu i hem augmentat el nivell de joc obrint molt el joc. Tot l’equip ha estat molt bé i estem molt contentes”.

El proper torneig del VPC femení serà el 27 de novembre a Carcassone contra l’equip amfitrió i també un dels rivals més forts per al VPC femení, el Millau. L’altre equip serà el Tordières.