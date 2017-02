Els Andorra Outdoor Games es fixen arribar als 2.000 participants

Els Andorra Outdoor Games (AOG), el "festival d'esports a l'aire lliure que combina diverses disciplines", tenen previst créixer en nombre de participants i arribar als 2.000 en l'edició d'aquest 2017, que els responsables d'Andorra Turisme i Branding Gestió Esportiva, que organitzen l'esdeveniment, han presentat aquest dimecres. La prova insígnia dels AOG és la triatló, que converteix el llac d'Engolasters en l'escenari on els participants han de nedar 1.000 metres. La resta de proves són la Trial Pic Negre i la Challenge MTB, que tindran el camp base a Naturlàndia. L'esdeveniment se celebrarà els propers 22 i 23 de juliol.

Des que el 2012 es va disputar la primera triatló, amb la prova de natació al llac d'Engolasters, els Andorra Outdoor Games (AOG) han anat creixent en nombre de participants i de disciplines esportives. Andorra Turisme i Branding Gestió Esportiva, que organitzen l'esdeveniment, preveuen que aquest 2017 comptaran amb uns 2.000 assistents. Les proves d'enguany, que se celebraran el 22 i 23 de juliol, són la triatló, que es disputarà als voltants d'Engolasters, la Trial Pic Negre i la Challenge MTB, que tindran el camp base a Naturlàndia.

L'organització espera equilibrar el gènere i la nacionalitat predominant dels participants -l'any passat el 88% eren homes i el 80% catalans- i preveu augmentar-ne el nombre: dels 1.407 del 2016, als 2.000 d'enguany i créixer fins els 2.500 el 2018. "La mitjana que ens surt és de 4 persones per grup, la majoria són família o amics, que s'estan dues nits al país i es gasten uns 112 euros per persona", ha desxifrat el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, qui ha recordat que "les persones que venen a competir realitzen altres activitats com comprar, relaxar-se o visitar Naturlàndia".

L’Andorra Triatló permet nedar 1.000 metres en el llac d’alta muntanya d'Engolasters. La prova es completa amb 36 quilòmetres en bicicleta, amb un port de primera categoria -el de la Rabassa- i 9 quilòmetres corrent a Naturlàndia. L’Andorra Trail Pic Negre es presenta en tres distàncies diferents;: 16 km (650 m de desnivell positiu), 23 km (1.350 m de desnivell positiu) i 33 km (2.000 m de desnivell positiu). Una de les novetats d'enguany és que el traçat passa íntegrament per territori andorrà. L’Andorra Challenge MTB proposa dues distàncies: 90 km amb 2.900 m de desnivell positiu i 50 km amb 1.900 m de desnivell positiu. Les inscripcions per a cadascuna de les tres proves s'obren dilluns vinent, 20 de febrer.