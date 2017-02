Els ‘isards’ aspiren a sumar el primer triomf a l’Europeu

Tornen els isards i ho faran dissabte a les 18 hores a l’Estadi Nacional. Els de Jeannot Martinho aspiren a assolir la primera victòria a l’Europeu del grup 1 de la Conferència Sud amb la visita de Xipre. Les dues seleccions encara no saben el que és guanyar un partit. Per a aquest partit cau de la convocatòria el jove Bruno Comas, que serà substituït per Sandro Consuegra. “És un partit important per la permanència, però a saber quantes seleccions baixaran, ja que aquest era un nou sistema que va fer Rugby Europe i estava en fase de proves. El que és clar és que Xipre sí que és del nostre nivell i ja sabem què és guanyar-los perquè els vam superar a casa una temporada”, va assegurar el seleccionador dels isards, Jeannot Martinho, que està content de poder disposar d’homes com Julien Langeard o Gala Gaknidze. “Aquesta selecció s’apropa més a l’equip titular”. Per a aquest partit, Jeannot Martinho s’espera una selecció de Xipre dura. “Tenen un joc molt físic i aniran a buscar l’impacte amb el rival. A darrere també tenen molta mobilitat. Això sí, serà un partit bastant igualat i nosaltres no haurem de perdre els nervis ja que ells començaran molt durs i pressionant”. Per a aquest partit també són baixa Gio Reikhasvili i Albert Canturri.