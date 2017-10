Els ‘isards’ comencen una nova era amb ‘Maga’ i Peter Lucas

Josep Magallón, Maga, i Peter Lucas coneixen la casa. Ells van ser internacionals per als isards i dissabte a les 16 hores obren una nova etapa com a líders de la banqueta contra Israel en el Rugby Europe Conference 1 South. No podran comptar amb jugadors importants com Galaktion Gagnidze, Sébastien Causse, Julien Langeard, David Forto o Bruno Comas. Per tant, en l’estrena com a entrenadors hauran d’apostar per una barreja de veterania i joventut i amb el debut de l’argentí Agustín González. “Perdem en aquesta convocatòria jugadors d’alt nivell i guanyem poder integrar els joves jugadors a la dinàmica de la selecció absoluta. Que es puguin banyar en la salsa de la selecció”, va assegurar un dels seleccionadors, Josep Magallón.

En total hi haurà una cinquena de debutants amb els isards. “És un pas que hem de fer: un relleu generacional. S’ha de saber fer un pas enrere per fer dos passos endavant”, va dir Maga. Els isards es van entrenar per primer cop ahir i abans del partit a l’Estadi Nacional acumularan tres entrenaments.

La Federació Andorrana de Rugbi també estrenarà nou equipament amb nou patrocinador: Econet. És el primer cop que la samarreta dels isards portarà patrocinador i intentarà buscar altres empreses. L’inici d’aquesta nova era serà dissabte amb el binomi format per dos ex-internacionals.

FOTO: V. D.