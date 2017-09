Els quatre ‘grans’ insten el CSD a reduir la Lliga ACB

Reial Madrid, FC Barcelona Lassa, Baskonia i Unicaja de Màlaga, els quatre grans, molestos amb la Lliga ACB, van instar dilluns el president del Consell Superior d’Esports (CSD) a retallar la competició a un màxim de catorze o setze equips, tot i que apunten a catorze, lluny dels divuit actuals. També van demanar que els clubs de l’ACB participants tinguin un mínim pressupostat, que podria quedar entre 4 i 6 milions d’euros. Els pressupostos actuals poden anar del milió d’euros a 27 milions aproximadament. Si el problema no es corregeix, per a la propera temporada els quatre grans volen començar una Lliga privada, que podria tenir dotze clubs. El secretari d’Estat per l’Esport d’Espanya, José Ramón Lete, va reunir dilluns els clubs de bàsquet que promouen la rebel·lió contra l’actual ACB.

D’altra banda, el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, va presenciar en viu a Hèlsinski el bon partit de l’eslovè Jaka Blazic. L’escorta va anotar 15 punts, va capturar 3 rebots i va fer dues assistències, amb 17 de valoració, en el triomf de la seva selecció per 75 a 102 contra Finlàndia. Eslovènia continua invicta al seu grup.

Per la seva banda, Polònia, amb Przemek Karnowski, va estar a punt de donar la sorpresa contra França. Els de Mike Taylor van perdre per 75 a 78 contra el combinat dirigit per Vincent Collet, amb només 4 punts i 5 rebots del pivot polonès del BC MoraBanc.