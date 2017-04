En joc classificar-se per al play-off

Primera oportunitat per obtenir la classificació per disputar el play-off pel títol. El Bàsquet Club MoraBanc visita diumenge, a les 12.30 hores, la pista d’un important rival per aconseguir aquesta fita: el RETAbet Bilbao Basket. Els de Joan Peñarroya necessiten guanyar els de Carles Durán i també que l’UCAM Múrcia perdi contra el Tecnyconta Saragossa. Amb tota probabilitat, el BC MoraBanc recuperarà per a aquest partit l’ala grec Thanasis Antetokounmpo, que dimecres va tornar a exercitar-se amb els seus companys.

Els jugadors de Joan Peñarroya s’enfronten a un rival que acaba de perdre a casa contra el Rio Natura Monbus i a fora contra el Divina Seguros Joventut. Els bascos, màxim rival per aconseguir aquesta vuitena posició, estan a dues victòries dels andorrans i al poliesportiu d’Andorra van perdre per 85 a 81.

Els de Carles Durán tenen un equip amb jugadors experimentats, com l’ala pivot català Àlex Mumbrú, el també ala pivot belga Axel Hervelle i el base Javi Salgado, tot i que en aquesta posició lidera l’internacional per Bèlgica, Jonathan Tabu. Els bascos, amb molts dubtes i molta ansietat, que van mostrar en els dos últims partits, necessiten recuperar la confiança perduda contra un MoraBanc que fora de casa no està gens fi aquesta temporada, ja que només ha guanyat a Manresa i contra l’Herbalife Gran Canària.

El RETAbet té un dels pivots que més han cridat l’atenció aquesta temporada: el rookie nigerià Michael Eric. Un altre dels destacats és el killer serbi Dejan Todorovic. Tenen la baixa per lesió de l’anotador Scott Bamforth, que es va trencar el menisc i la temporada es va acabar per a ell.

El MoraBanc és conscient de la gran dificultat d’enfrontar-se a un dels millors equips com a local de la Lliga ACB, gràcies a l’ambient que es genera al seu estadi. El play-off, que no juga des de fa 22 anys, és l’objectiu. De fet, l’entitat andorrana va jugar el play-off, els vuitens de final, les temporades 1992-1993 i la 1993-1994, i els quarts de final la 1994-1995.