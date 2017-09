Encamp acull aquest cap de setmana els més de 4.500 participants de l'Spartan Race

Més de 4.500 participants visitaran la parròquia Encamp aquest cap de setmana amb motiu de la celebració del Campionat d'Europa d'Spartan Race, l'esperada prova d'obstacles reconeguda a nivell mundial, amb proves que es duran a terme entre aquest divendres i aquest diumenge al poble d'Encamp i a Grau Roig. Aquest cap de setmana arriba a Encamp lʼesperada prova dʼobstacles reconeguda a nivell mundial, l'anomenada Spartan Race. Divendres, dissabte i diumenge la parròquia encampadana acollirà el Campionat dʼEuropa dʼSpartan Race amb més de 4.500 participants.

El divendres 15 de setembre començarà a Grau Roig a les 11 del matí fins a les 17 hores amb lʼSpartan Obstacle Specialist (SOS), que consistirà en un taller per aprendre més sobre els obstacles de la prova. Aquesta classe permetrà descobrir a tots els assistents les normes, les demandes físiques i les aptituds específiques dʼuna prova dʼaquestes característiques.

I a la tarda, lʼactivitat sʼactivarà a la parròquia dʼEncamp amb lʼSpartan Festival, que començarà a les 15 hores i sʼallargarà fins a les 21 hores. Dʼaltra banda, els participants Elite podran recollir els dorsals des de les 15 fins a les 20 hores. A les 15 hores també serà lʼhora dʼinici del 'workout' junior. Tot i així, la cerimònia dʼobertura es farà a les 18 hores i, a continuació, es farà un brífing per als corredors dʼElite. En cas de mal temps, el 'workout' junior no es farà i la resta d'activitats es passaran a fer a la sala de festes del Complex d'Encamp.

El dissabte des de les 7 del matí a Grau Roig es podran passar a recollir els dorsals qui no ho hagi fet el divendres a la tarda. A les 8.30 hores comença lʼespectacle amb el Campionat dʼEuropa Elite Beast masculí i, un quart d'hora després, serà la sortida del Campionat dʼEuropa Elite Beast femení. A les 9 del matí, sortiran els corredors del Campionat dʼEuropa tandes Beast Competitive i, a partir de les 9.30 hores, lʼSpartan Beast tandes Open. Els més petits estan citats a partir de les 12 hores, i mitja hora més tard es farà la Flower Ceremony. Els participants de lʼSpartan Sprint tandes Open sortiran cada 15 minuts a partir de les 13 hores. Pel que fa als més petits, a les 12 i a les 16 hores podran fer la seva particular cursa d'obstacles amb l'Spartan Kids.

A la tarda, el festival Spartan continuarà fins a les 21 hores, i a les 19 hores es farà la cerimònia dʼentrega de premis del Campionat dʼEuropa a Encamp. A partir de les 20 hores, es farà la presentació dels equips (Team Championship). Els actes estan previstos al Prat Gran d'Encamp, tot i que, en cas de mal temps, es faran a la sala de festes del Complex d'Encamp.

Per últim, diumenge a partir de les 7 del matí a Grau Roig, Hurricane Heat, de les 7 a les 12 hores recollida de dorsals, i a les 8.30 els corredors del Campionat dʼEuropa per equips Spartan Super sortiran, a les 8.45 hores es faran les tandes Open per equips Spartan Super i, una hora més tard, es donarà cita lʼSpartan Super tanda competitive. A les 10 del matí, Spartan Super tandes Open cada 15 minuts i a les 12 serà el torn dels petits amb l'Spartan Kids. Al migdia, a partir de les 14 hores, es farà la cerimònia dʼentrega de premis Campionat dʼEuropa per equips i competitive.