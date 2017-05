Ensenyen les dents afilades

Missatge enviat. El BC MoraBanc va dir al Reial Madrid: competirem al play-off i hi anirem a guanyar. Els de Pablo Laso van rebre el missatge. De fet van guanyar la tercera pròrroga als andorrans en tres partits. Dos a la Lliga ACB i un a la Copa del Rei. Ara toquen els quarts de final del play-off pel títol i els blancs no marxaran gens tranquils a Istanbul, on disputen divendres la final a quatre de l’Eurolliga, contra el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic en semifinals. Al Principat no van viatjar Sergio Llull, Anthony Randolph ni Gustavo Ayón, però el Reial Madrid té una plantilla d’autèntic luxe i un nen de 18 anys que aspira a arribar molt i molt amunt, l’eslovè Luka Doncic.

Els de Joan Peñarroya, tot i que en els dos primers quarts no van estar gaire encertats, van tornar a lluitar de tu a tu contra el vigent campió. En els primers 10 minuts, Andrew Albicy no va saber imposar el ritme de joc adequat i els de Pablo Laso van dominar i van tancar un primer quart amb un 13 a 22 i un triple de Rudy Fernández. Al segon quart, el Reial Madrid va continuar amb el seu gran encert des de la llarga distància, en especial el veterà argentí Andrés Chapu Nocioni, que en va anotar tres amb moltíssima facilitat. Al descans, 30 a 46 i amb només algunes espurnes de bon joc dels andorrans.

A la represa, el BC MoraBanc va començar a donar senyals de millora, però el Reial Madrid no el va deixar entrar dins del partit. Els de Pablo Laso, amb moltes alternatives, van continuar amb el seu domini i sobretot amb el seu encert tant a dins de la pintura com fora. Per part andorrana només faltava una mica més d’agressivitat per ofegar el gran talent blanc i intentar donar la sorpresa. Amb el 54 a 68 va començar l’últim quart i els de Peñarroya van començar a escriure el missatge que volien enviar als de Pablo Laso. Els van mirar als ulls i qui va escriure aquest missatge va ser el grec Thanasis Antetokounmpo –novament amb el seu germà Giannis i Kostas a peu de pista–. El germà del crac de l’NBA va anotar punts decisius, es va desgastar en defensa, va fer taps espectaculars i va capturar rebots. Tot en un. Intensitat per donar i vendre. El parcial va ser de 14 a 2 per situar a només dos punts els andorrans (68 a 70), i gràcies a una entrada a cistella de l’altre germà d’un crac, Guille Colom. Això sí, el BC MoraBanc només va aconseguir empatar el partit quan va forçar la pròrroga amb una cistella de l’ala grec a 10,9. Tot seguit, Chapu Nocioni va fallar un triple i després Antetokounmpo també va gaudir d’un triple final, que no va anotar. Al temps extra, màxima igualtat, però tres rebots capturats a l’última jugada pels blancs i una cistella del Chapu Nocioni a 12,7 van deixar el 86 a 88. Schreiner va poder forçar una nova pròrroga, però va fallar.

Encara queden dos partits més. Dues batalles més, millor dit. “Portem tres pròrrogues aquesta temporada contra ells i tenim dos partits més. A veure si ens toca jugar-ne dues més i les guanyem”, va assegurar Peñarroya. Sigui com sigui, una nova opció per seguir mirant els blancs als ulls.

El segon equip assoleix la permanència i jugarà una temporada més a la Lliga EBA

No ha estat la temporada més agradable per al segon equip del BC MoraBanc. Patiment fins al final i amb canvi d’entrenador per aconseguir la salvació. El B, amb Xavi Luque a la banqueta en substitució del portuguès Milo Nunes, va certificar la permanència en el partit de tornada del play-out a la pista del Grup Barna. Els andorrans, amb baixes durant bona part de la temporada, van perdre per 74 a 70 i van fer bo el 79 a 52 del partit d’anada. En la tornada, els barcelonins no van poder optar a donar la sorpresa, tot i el bon partit de Marc Rabaseda, germà de l’ACB Xavi.