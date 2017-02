Es treuen l’espina de la 24a edició

La 24a edició del Trofeu Borrufa va deixar un mal regust des del punt de vista esportiu, no pas organitzatiu. L’Andorra1 va acabar en 9a posició amb 121 punts i l’Andorra2, amb només 20, en 21è lloc amb un total d’un top 3 i quatre tops 5. Collita minsa. En la 25a edició, la de les noces de plata, els joves esquiadors andorrans s’han pogut treure l’espina, i ho han fet ocupant la tercera posició per països amb 11 metalls, dels quals dos van ser d’or. “Malgrat no haver fet l’última cursa per falta de visibilitat, en què teníem opcions de medalla, superem els resultats de l’any passat. La feina de tecnificació dona fruits. A més a més, en comparació amb altres països, si et quedes quiet t’agafen avantatge. L’any passat ens vam quedar amb un regust agredolç perquè els nostres esquiadors tenien molts dubtes i no creien en les seves opcions. Enguany, els vint nois i noies han mostrat molt bona actitud. El millor exemple és que en aquesta última jornada Lluís Torres ha sortit penúltim i ha finalitzat tercer. Això vol dir que creu en el seu esquí”, va reconèixer el seleccionador, Xavi Solà, que va fer també un balanç un xic més individual. “En categoria U16 hem tingut Xavi Cornella cada dia fent podi. El seu esquí és molt positiu. Adelaida Pallàs ha estat molt bé, amb bons resultats. Carla Mijares, de primer any, ha fet un bon Borrufa, tot i que se li han resistit els podis, però ha fet dos sisenes posicions. Tot en general ha estat força positiu i hem estat, en especial, molt regulars.”

La primera posició per països va ser per a Itàlia, amb 362 punts, i la Gran Bretanya va ser segona amb 253. “Ens ha impressionat el nivell d’alguns països, i alguns els veurem d’aquí poc competint en curses FIS. Hongria m’ha agradat, amb una noia que està molt per sobre de les altres, Noa Szollos. Sens dubte, els italians han demostrat moltíssim rodatge.” Per a la 26a edició, Xavi Coll ja pensa en les possibles millores dels esquiadors andorrans. “Això és esport. S’ha de millorar en tot i hem de continuar fent treball físic, hem de tenir més dies d’esquí i entrenar més velocitat, que és l’aspecte en què sempre tenim una mica de mancances.”

El director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, es va mostrar força satisfet del Borrufa dels andorrans. “Estic molt content. Ha estat un Trofeu Borrufa de bons noms de cara al futur, com Xavier Cornella, Adelaida Pallàs, Albert Torres... Molts noms interessants, cosa que vol dir que la salut de la base va per bon camí. Tots han donat una bona imatge i han esquiat a molt bon nivell. Estem avançant i aquesta és una bona notícia. Cada cop ens entrenem millor, i que no s’aturi, perquè el més ximple fa rellotges, amb tots els respectes pels altres. Cada cop hi ha més competència i no els hem de menysprear”, va dir Visa. El Trofeu Borrufa ja pensa en la 26a edició i el futur fa bona pinta. L’any vinent tocarà confirmar-ho.

Adelaida Pallàs, plata i Lluís Torres, bronze per tancar el Trofeu Borrufa 2017

Dues medalles més per a Andorra i Trofeu Borrufa 2017 liquidat. Adelaida Pallàs i Lluís Torres van guanyar els últims metalls i van ajudar a deixar Andorra1 al podi per països. L’esquiadora andorrana va finalitzar en segona posició en el supergegant U14, a 0,60 de la primera classificada, la danesa Clara-Marie Vorre. En tercera posició va acabar l’hongaresa Noa Szollos, una assídua al podi del Borrufa. En aquesta prova Jordina Caminal va estar a punt de tornar a fer podi. Tot i així, va acabar en sisena posició a 2,02 de la primera classificada. Iria Medina va ser 8a i Daniela Chato, 24a. En el supergegant U14 masculí, Lluís Torres es endur la medalla de bronze. Va sortir l’últim i va quedar a només 1,24 del campió, l’italià Leonardo Rigamonti. El segon va ser l’holandès Jilles Douze. En el supergegant U16 femení va destacar Carla Mijares, en sisena posició.

Classificació del borrufa per països

1. ITÀLIA1 362

2. GRAN BRETANYA 253

3. ANDORRA1 242

9. ANDORRA2 120