Estrena a la Copa del Món

Tercer al circuit de Copa d’Europa en esquí de fons i victòries a Valdidentro (Itàlia), un Top-30 al Campionat del Món absolut i una quarta i una vuitena posició al Mundial sub-23. Aquests van ser els resultats més destacats del jove esquiador de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Irineu Esteve, i tot en el seu primer any en categoria absoluta. Superant totes les expectatives inicials. Als seus 21 anys farà el salt a la Copa del Món i s’estrenarà el 2 i 3 de desembre a Lillehammer (Noruega). Sigui com sigui, la Copa d’Europa no queda descartada i també estarà present en aquest circuit. Això sí, amb la ment posada als Jocs Olímpics d’Hivern a Pyeongchang (Corea del Sud) i al Mundial sub-23 a Goms (Suïssa). “L’objectiu global d’Irineu Esteve serà consolidar-nos a la Copa del Món a nivell competitiu. Si ho fem bé marcarà per poder decidir si continuarà a la Copa del Món. És clar que la posició és important, però per nosaltres sobretot és el temps de pèrdua amb els esquiadors que estan davant de la classificació. L’entrenament que hem fet amb l’Irineu Esteve és per créixer a poc a poc”, va assegurar el tècnic de la FAE, Joan Erola, que va posar uns objectius exigents. “Serà complicat entrar als punts de la Copa del Món, però ens marquem estar dintre del Top-30”.

El jove esquiador de fons, Irineu Esteve, com sempre es va mostrar prudent, però reconeix que està força il·lusionat per aquesta nova temporada. “Tots els atletes aspirem a ser a la Copa del Món i la meva intenció és mantenir-me perquè és la màxima expressió per un esportista i esperem fer-ho bé”. Les sensacions per Lillehammer són bones, però abans disputarà unes FIS a Gålå (Noruega). “Hem entrenat una mica més i força millor que l’any passat. Estic en un bon nivell, però crec que aquesta primera Copa del Món per a mi arriba massa d’hora. Encara no sé com està el meu nivell, tot i això, puc dir que he estat un pèl millor en els tests que hem fet respecte del curs passat. Jo crec que si seguim com fins ara l’objectiu del Top-30 a la Copa del Món es pot complir”. Exigència màxima, però com sempre Irineu Esteve amb molta ambició i convenciment en ell mateix.

Els Jocs Olímpics d’Hivern són un altre dels seus objectius i els requisits internacionals ja els té complerts. Ara falta conèixer la decisió del Comitè Olímpic Andorrà (COA) per saber si podrà tenir una plaça a la màxima cita olímpica.

LAURA ORGUÉ, EL FITXATGE

A la roda de premsa de presentació de l’equip d’esquí de fons de la FAE realitzada a la seu del màxim patrocinador de l’equip, Andbank, va haver-hi una cara nova i una autèntica sorpresa: Laura Orgué. L’esquiadora de fons i corredora de curses de muntanya igualadina, però resident a la Seu d’Urgell s’incorpora com a nova entrenadora de Carola Vila. Orgué, de 31 anys, va deixar l’alta competició d’esquí de fons al 2015. Considerada com la millor atleta d’Espanya de la història amb dos Jocs Olímpics a l’esquena –desena a Sotxi com a millor resultat espanyol de la història en uns Jocs–, un Top-10 i abanderada a Vancouver 2010. L’any 2014 també va ser campiona del món de les Skyrunners World Series en la modalitat vertical. “Estic molt contenta de fitxar per la FAE. Joan Erola va ser el meu entrenador durant molts anys i ara em sento molt afortunada d’entrar dintre de l’equip d’esquí de fons de la Federació perquè és un grup amb molt de sacrifici i molta entrega. Formar part de l’equip femení és molt motivador per a mi i intentaré aportar al màxim”, va dir Laura Orgué, que va ser la gran sensació d’aquesta roda de premsa a Andbank. “L’hivern el dedicaré plenament a ser entrenadora de la Carola Vila, per tant, l’esquí de muntanya queda apartat. Estic totalment preparada. A més a més, la Carola Vila competirà en uns circuits que me’ls conec de memòria. Si sobta que no em fitxi la federació espanyola? Ni sobta ni no sobta... Com he dit, Joan Erola ha estat el meu entrenador d’esquí de fons i ha estat una decisió més personal que una altra cosa”.

L’estrena de Carola Vila serà en les curses FIS a Gålå (Noruega) per després competir a la primera Copa d’Europa a Prémanon (França) el 10 de desembre i la segona Copa d’Europa serà a Sankt Ulrich am Pillersee (Àustria). “El fitxatge de Laura Orgué és la millor solució per a mi ja que aquesta temporada Irineu Esteve farà proves de Copa del Món i jo continuaré en Copa d’Europa. Laura Orgué pot aportar moltes coses i és força positiu tenir-la al costat perquè és una de les millors solucions que hem trobat. El meu objectiu serà millorar la puntuació en Copa d’Europa respecte la temporada anterior i donar més guerra”, va sentenciar Carola Vila. Millor mestra no podrà tenir. La millor esquiadora de fons d’Espanya, sense cap mena de dubte. Un pas més.